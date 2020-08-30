Биатлонистка сборной России Поршнева прыгнула с тарзанки с 69 метров

«Сегодня я вновь испытала те эмоции, как в апреле 2017 года в Тайланде. Только там мы прыгали с вышки 25 метров, а тут 69 метров. Следующая высота 207 метров, наверное. А на самом деле, делать прыжок во второй раз было куда страшнее, чем первый. Ты уже знаешь, насколько это страшно, и твой организм начинает сопротивляться. Мы с Катериной Носковой около 1 часа решались на это. Но это того стоило. Воспоминания о нашем безумии останутся на всю жизнь», — написала Поршнева в инстаграме.