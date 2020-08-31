СБР рассматривает вариант усиления тренерского штаба сборной России

Источник: РИА "Новости"

В конце мая СБР сформировал новый тренерский штаб сборной: мужскую команду возглавил Юрий Каминский, женскую — Михаил Шашилов. Польховский приступил к работе на прошлой неделе.

«У нас есть такие планы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — сказал Польховский об усилении тренерского штаба.

Главный тренер сборной отметил, что первые результаты работы тренеров команды можно будет увидеть во время летнего чемпионата России, который начнется в Тюмени 18 сентября. «Там будет первая проба сил. Дальше будем выстраивать подготовку в зависимости от решения Международного союза биатлонистов по поводу проведения этапов Кубка мира», — отметил он.