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17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российские биатлонисты бегут в Румынию. Что происходит?

Официальные переходы оформили уже пять спортсменов — почему они стремятся именно в эту сборную.

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Источник: https://www.instagram.com/dimka_shamaev/

Такой единовременной миграции наших биатлонистов в одну страну навскидку и не вспомнишь. На прошлой неделе стало известно, что со следующего сезона за Румынию будут выступать Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова. Теперь выяснилось, что к этой бригаде добавляются еще двое — 25-летний Дмитрий Шамаев и 23-летняя Наталья Ушкина.

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Мы можем увидеть их уже на предстоящем Кубке мира

Первые трое уже получили румынские документы, а Шамаев и Ушкина за российскую сборную на взрослом уровне никогда не бегали, что сильно упрощает дело. Если никаких претензий у Союза биатлонистов России (СБР) к этим спортсменам нет (а их нет), то все они могут выступать за новую страну без какого-либо карантина. То есть — уже с предстоящего сезона.

Больше того, у них высокие шансы довольно быстро влиться не только в Кубок IBU, но даже в Кубок мира. Особенно это касается девушек. Потому что после того, как местная легенда Ева Тофалви (она трижды была знаменосцем румынской сборной на Олимпийских играх) завершила карьеру, выяснилось: в стране просто не осталось биатлонисток. В прошлом году румынки не набрали за весь Кубок мира ни единого очка. У мужчин конкуренция посерьезнее, но тоже не ахти: по итогам минувшего сезона Корнел Пукьяну — 80-й в Кубке мира, а его коллега Георг Бута — 86-й. Теперь места обоих под угрозой, ведь квота у страны минимальная — два человека на гонку.

Хотя тех, кто потенциально готов биться за регулярное попадание даже в гонку преследования, среди перешедших не видно. Сама титулованная из новоявленных румынок — Чиркова. У нее две бронзовые медали Универсиады-2019 в Красноярске. Но после этого она не попадала даже в резерв, что, очевидно, и послужило катализатором перехода.

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Шанс на Олимпиаду-2022

— Ничего опасного в этом нет, — заявил руководитель Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. — Это только со стороны так может казаться. Однако, на самом деле, уходят не самые сильные спортсмены. А некоторые из — совсем уже не молодые. Так почему бы не дать им возможность продлить карьеру? У людей будет возможность поучаствовать на международных соревнованиях. Что еще серьезнее — даже на Олимпийских играх. Далеко не каждому спортсмену предоставляется такая возможность.

А конкуренцию нашей сборной они вряд ли составят. Мы же видим, что в России они далеки от серьезных показателей.

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— Но представляете, что начнется, если кому-то из них удастся опередить хотя бы на одной гонке любого из россиян?

— Да неважно! Это ведь спорт, здесь никому не могут быть гарантированы какие-то места. Тем более медали. А про места сильно ниже даже говорить не имеет смысла. На мой взгляд, серьезно обсуждать стоит только топ-15 на мировом уровне. Все остальные могут выигрывать или проигрывать друг другу — это все ни о чем.

— В Румынии крепко взялись за биатлон? Ведь эти переходы — большая морока.

— Почему? Сложность только одна — предоставление гражданства. Но в законодательстве любой страны прописаны механизмы, согласно которым люди, обладающие экстраординарными или специальными особенностями, могут получать гражданство в приоритетном порядке. Думаю, в данном случае все именно так и проходит.

— Для спортсменов, которые не попадают в основу, переходы в Молдавию или Румынию — это шанс на спасение карьеры?

— Конечно. Здесь нельзя говорить о предательстве. Просто у людей появляется возможность реализоваться в своем деле — и они ей пользуются. Уверен, все они после завершения карьеры вернутся в Россию и будут жить здесь. Имея еще один паспорт. Ничего страшного в этом нет и даже выдумывать ничего не надо.

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