Российские биатлонисты бегут в Румынию. Что происходит?
Официальные переходы оформили уже пять спортсменов — почему они стремятся именно в эту сборную.
Официальные переходы оформили уже пять спортсменов — почему они стремятся именно в эту сборную.
Такой единовременной миграции наших биатлонистов в одну страну навскидку и не вспомнишь. На прошлой неделе стало известно, что со следующего сезона за Румынию будут выступать Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова. Теперь выяснилось, что к этой бригаде добавляются еще двое — 25-летний Дмитрий Шамаев и 23-летняя Наталья Ушкина.
Первые трое уже получили румынские документы, а Шамаев и Ушкина за российскую сборную на взрослом уровне никогда не бегали, что сильно упрощает дело. Если никаких претензий у Союза биатлонистов России (СБР) к этим спортсменам нет (а их нет), то все они могут выступать за новую страну без
Больше того, у них высокие шансы довольно быстро влиться не только в Кубок IBU, но даже в Кубок мира. Особенно это касается девушек. Потому что после того, как местная легенда Ева Тофалви (она трижды была знаменосцем румынской сборной на Олимпийских играх) завершила карьеру, выяснилось: в стране просто не осталось биатлонисток. В прошлом году румынки не набрали за весь Кубок мира ни единого очка. У мужчин конкуренция посерьезнее, но тоже не ахти: по итогам минувшего сезона Корнел Пукьяну — 80-й в Кубке мира, а его коллега Георг Бута — 86-й. Теперь места обоих под угрозой, ведь квота у страны минимальная — два человека на гонку.
Хотя тех, кто потенциально готов биться за регулярное попадание даже в гонку преследования, среди перешедших не видно. Сама титулованная из новоявленных румынок — Чиркова. У нее две бронзовые медали Универсиады-2019 в Красноярске. Но после этого она не попадала даже в резерв, что, очевидно, и послужило катализатором перехода.
— Ничего опасного в этом нет, — заявил руководитель Федерации биатлона
А конкуренцию нашей сборной они вряд ли составят. Мы же видим, что в России они далеки от серьезных показателей.
— Но представляете, что начнется, если
— Да неважно! Это ведь спорт, здесь никому не могут быть гарантированы
— В Румынии крепко взялись за биатлон? Ведь эти переходы — большая морока.
— Почему? Сложность только одна — предоставление гражданства. Но в законодательстве любой страны прописаны механизмы, согласно которым люди, обладающие экстраординарными или специальными особенностями, могут получать гражданство в приоритетном порядке. Думаю, в данном случае все именно так и проходит.
— Для спортсменов, которые не попадают в основу, переходы в Молдавию или Румынию — это шанс на спасение карьеры?
— Конечно. Здесь нельзя говорить о предательстве. Просто у людей появляется возможность реализоваться в своем деле — и они ей пользуются. Уверен, все они после завершения карьеры вернутся в Россию и будут жить здесь. Имея еще один паспорт. Ничего страшного в этом нет и даже выдумывать ничего не надо.