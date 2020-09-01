«Я не предатель». Биатлонист Оськин рассказал, почему уехал из России в Румынию

Нынешнее межсезонье ознаменовалось для российского биатлона не только очередной революцией в руководстве, но и потерей нескольких спортсменов. Уже известно, что спортивное гражданство сменили, как минимум, трое — Анатолий Оськин, Анастасия Толмачева и Елена Чиркова. Причем уходят они в сборную Румынии — довольно экзотическую для биатлона страну, где до сих пор российских спортсменов не было. А главная местная звезда — участница шести Олимпиад Ева Тофалви — недавно завершила карьеру.

Анатолий Оськин, который до сих пор выступал на всероссийском уровне, рассказал «СЭ» о причинах, которые побудили его решиться на важный шаг.

Перед сменой страны планировал завязывать со спортом

— Как возник вариант с Румынией? — вопрос Оськину.

— Предложил один знакомый тренер. В тот момент я, в принципе, планировал завязывать со спортом и был одной ногой в тренерской деятельности. Но — решил попробовать. Для меня это интересный новый опыт, новые возможности. Переходить в страны бывшего СССР я не планировал. А Румыния — это все-таки Евросоюз, возможность жить и работать в Европе.

— Почему вы в принципе задумались о смене гражданстве?

— Все очевидно: в Румынии гораздо ниже конкуренция, чем в России. Даже если не попадать на Кубок мира, можно спокойно выступать на уровне Кубка IBU и чемпионата Европы. Румыны со своей стороны помогают во всем, что связано с тренировками. Дали целых четыре винтовки на выбор, например. Здесь есть два прекрасных биатлонных комплекса, есть возможность выезжать на сборы. Я тренируюсь в клубе Steaua с местным наставником, но тренеры позволяют готовиться и по своему плану. Так как я активно интересуюсь методикой подготовки и планирую в дальнейшем стать тренером, мне это важно. А румыны тоже заинтересованы в том, чтобы перенимать наш опыт: в России гораздо больше книг и работ по спортивной физиологии, и не все из них переведены даже на английский язык.

— Насколько велики ваши спортивные амбиции на данный момент?

— Последние несколько лет я занимался тем, что применял теоретические знания в собственной подготовке. Видел какую-то новую методику, которая казалась мне привлекательной, и пробовал на себе. Таким образом я очень наглядно понимал, что работает, а что — нет. Но именно по этой причине последние несколько лет у меня не было высоких результатов. Я выступал на том уровне, который требовал от меня регион, а остальное время скорее практиковался в тренерской деятельности, работал на перспективу. Сейчас это изменится, и я думаю, я в силах показывать достаточно высокие результаты.

Почему не обвиняют людей, которые просто раньше времени заканчивают карьеру?

— Бывший президент СБР Владимир Драчев сказал, что без проблем отпустил вас в Румынию. Это так?

— Конечно. Владимир Петрович никак не препятствовал переходам. Он разумный человек, очень титулованный спортсмен и через все это проходил. В чем смысл препятствовать? Если ребята бегают на всероссийском уровне и имеют амбиции выступать на более престижных стартах, зачем им ставить палки в колеса?

— Потому что после таких переходов Россия теряет спортсменов, которые потом порой обыгрывают наших.

— Но если спортсмена что-то настолько не устраивает, что он готов на смену гражданства, то он все равно либо завяжет со спортом, либо сделает это. И что в первом, что во втором случае, Россия этого спортсмена потеряет. Я в курсе, что многим людям такие переходы не нравятся, некоторые умудряются называть нас «предателями» и тому подобным. Хорошо, допустим, страна вкладывала в нас средства, а мы взяли и ушли. Но тогда можно осуждать и людей, которые просто раньше времени завязали со спортом. Например, вас лет 15 растили, всем обеспечивали, а вы вдруг взяли и решили заняться чем-то другим. На мой взгляд, это уже доведение ситуации до абсурда. У каждого человека должно быть право на личный выбор.