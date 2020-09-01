«Я не предатель». Биатлонист Оськин рассказал, почему уехал из России в Румынию
Спортсмен, переехавший в Румынию, отвечает хейтерам.
Спортсмен, переехавший в Румынию, отвечает хейтерам.
Нынешнее межсезонье ознаменовалось для российского биатлона не только очередной революцией в руководстве, но и потерей нескольких спортсменов. Уже известно, что спортивное гражданство сменили, как минимум, трое — Анатолий Оськин, Анастасия Толмачева и Елена Чиркова. Причем уходят они в сборную Румынии — довольно экзотическую для биатлона страну, где до сих пор российских спортсменов не было. А главная местная звезда — участница шести Олимпиад Ева Тофалви — недавно завершила карьеру.
Анатолий Оськин, который до сих пор выступал на всероссийском уровне, рассказал «СЭ» о причинах, которые побудили его решиться на важный шаг.
— Как возник вариант с Румынией? — вопрос Оськину.
— Предложил один знакомый тренер. В тот момент я, в принципе, планировал завязывать со спортом и был одной ногой в тренерской деятельности. Но — решил попробовать. Для меня это интересный новый опыт, новые возможности. Переходить в страны бывшего СССР я не планировал. А Румыния — это
— Почему вы в принципе задумались о смене гражданстве?
— Все очевидно: в Румынии гораздо ниже конкуренция, чем в России. Даже если не попадать на Кубок мира, можно спокойно выступать на уровне Кубка IBU и чемпионата Европы. Румыны со своей стороны помогают во всем, что связано с тренировками. Дали целых четыре винтовки на выбор, например. Здесь есть два прекрасных биатлонных комплекса, есть возможность выезжать на сборы. Я тренируюсь в клубе Steaua с местным наставником, но тренеры позволяют готовиться и по своему плану. Так как я активно интересуюсь методикой подготовки и планирую в дальнейшем стать тренером, мне это важно. А румыны тоже заинтересованы в том, чтобы перенимать наш опыт: в России гораздо больше книг и работ по спортивной физиологии, и не все из них переведены даже на английский язык.
— Насколько велики ваши спортивные амбиции на данный момент?
— Последние несколько лет я занимался тем, что применял теоретические знания в собственной подготовке. Видел
— Бывший президент СБР Владимир Драчев сказал, что без проблем отпустил вас в Румынию. Это так?
— Конечно. Владимир Петрович никак не препятствовал переходам. Он разумный человек, очень титулованный спортсмен и через все это проходил. В чем смысл препятствовать? Если ребята бегают на всероссийском уровне и имеют амбиции выступать на более престижных стартах, зачем им ставить палки в колеса?
— Потому что после таких переходов Россия теряет спортсменов, которые потом порой обыгрывают наших.
— Но если спортсмена
Анатолий Оськин
Родился 11 марта 1989 года в
Победитель и призер первенства России. Победитель Всероссийской Универсиады (2012).
Участник Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2007).
Участник чемпионата мира по летнему биатлону (2013, 10-е место в спринте, 11-е — в преследовании).
С 2020 года представляет сборную Румынии.