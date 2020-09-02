В IBU опровергли отмену этапов Кубка мира по биатлону
Международный союз биатлонистов (IBU) не рассматривает вариант отмены первых четырёх этапов Кубка мира.
Международный союз биатлонистов (IBU) не рассматривает вариант отмены первых четырёх этапов Кубка мира.
Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, ссылаясь на свои источники, сообщил, что
«Мы не планируем отменять соревнования. Наша приоритетная задача — сохранить все запланированные события. Но мы также должны оценить альтернативные сценарии, которые потребуют меньшего количества переездов.
Но даже в этих сценариях предполагается такое же количество соревнований. Другое дело, что всё это пока план, поскольку в условиях пандемии мы должны сохранять гибкость, — приводит слова представителя
Первые четыре этапа очередного сезона Кубка мира должны принять Контиолахти (Финляндия), Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия) и Анси (Франция).