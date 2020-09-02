В IBU опровергли отмену этапов Кубка мира по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, ссылаясь на свои источники, сообщил, что из-за пандемии коронавируса декабрьские этапы могут отменить.

«Мы не планируем отменять соревнования. Наша приоритетная задача — сохранить все запланированные события. Но мы также должны оценить альтернативные сценарии, которые потребуют меньшего количества переездов.

Но даже в этих сценариях предполагается такое же количество соревнований. Другое дело, что всё это пока план, поскольку в условиях пандемии мы должны сохранять гибкость, — приводит слова представителя пресс-службы IBU ТАСС.

Первые четыре этапа очередного сезона Кубка мира должны принять Контиолахти (Финляндия), Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия) и Анси (Франция).