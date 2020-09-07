Олимпийский чемпион оскорбил поддержавших протесты в Белоруссии спортсменов

«Это люди, которые понятия не имеют, что такое заработать копейку. Они бы подумали, какие условия созданы в Белоруссии для подготовки спортсменов. Это не гражданская позиция, это позиция нахлебников. Пусть они оставят это при себе», — заявил Тихонов. Он посчитал, что Белоруссия — не США, где есть возможность платить спортсменам огромные деньги.