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10:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийский чемпион оскорбил поддержавших протесты в Белоруссии спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил поддержавших протесты в Белоруссии спортсменов. Его слова приводит MetaRatings.

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РИА "Новости"
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«Это люди, которые понятия не имеют, что такое заработать копейку. Они бы подумали, какие условия созданы в Белоруссии для подготовки спортсменов. Это не гражданская позиция, это позиция нахлебников. Пусть они оставят это при себе», — заявил Тихонов. Он посчитал, что Белоруссия — не США, где есть возможность платить спортсменам огромные деньги.

18 августа белорусские спортсмены пригрозили отказаться от выступлений за сборную страны.

Они потребовали прекратить насилие в отношении граждан, освободить всех задержанных, а также признать выборы президента страны недействительными.

В Белоруссии четвертую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших.

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