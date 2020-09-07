Сборная России по биатлону отказалась от зарубежных сборов
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объявил, что спортсмены будут готовиться к сезону-2020/2021 на территории страны.
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объявил, что спортсмены будут готовиться к сезону-2020/2021 на территории страны.
Напомним, новый сезон стартует в конце ноября этапом в Контиолахти (Финляндия).
«Никаких сборов за пределами Российской Федерации не будет, с этим нет проблем, у нас есть и свои базы.
Ещё там будут тренироваться несколько лыжных групп, это будет очень полезно для нас — потренироваться вместе с лыжниками и, может, даже посоревноваться. Женские команды будут готовиться в Тюмени и