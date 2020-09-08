Хованцев оставил пост администратора сборной России по биатлону по просьбе Майгурова

Источник: РИА "Новости"

Министерство спорта России на днях внесло изменения в список сборной России по биатлону на сезон-2020/21, в частности, исключив из него Хованцева. Он числился администратором тренировочного процесса последние три месяца, однако фактически не принимал участия в работе с командой.

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«От Майгурова я получил предложение написать заявление [об увольнении] по собственному желанию, сейчас это произошло официально», — сказал Хованцев.

Бывший главный тренер сборной России понимал, что после смены руководства СБР ему не найдется места в сборной. «Я же не выступал против Владимира Драчева», — заметил он.

Хованцев был внесен в список сборной незадолго до решения бывшего президента СБР Драчева оставить пост главы федерации. В середине июля на его место был избран Майгуров, который вместе с большинством членов правления СБР весной выступал за перестановки в тренерском штабе сборной России. Разногласия по вопросу его формирования усугубили управленческий кризис в СБР, который в итоге привел к смене его руководства.