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11:43 (мск), источник: ТАСС

Бывший тренер сборной России по биатлону Хованцев заявил, что близок к завершению карьеры

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Анатолий Хованцев не исключает, что вскоре может завершить карьеру биатлонного тренера. Об этом бывший главный тренер сборной России рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Хованцев возглавлял национальную команду с 2018 по 2020 год. Должность главного тренера сборной он оставил в апреле. Сейчас специалист тренирует молодых биатлонистов в Санкт-Петербурге.

«Я уже говорил, что за рубежом работать не буду, — сказал Хованцев. — Видимо, моя карьера подходит к концу».

«Пока я тренирую, ничего не поменялось, но неясно, сколько времени это продлится. Если поступят какие-то предложения от регионов, буду рассматривать. Но, думаю, федерация может преградить дорогу туда, хотя причин для этого я не вижу», — добавил он.

Хованцеву 71 год. В 2018 году он вернулся в сборную после семилетнего перерыва по приглашению бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева. В июле Драчева на посту главы федерации сменил Виктор Майугров, который вместе с большинством членов правления СБР весной выступал за перестановки в тренерском штабе сборной России. Разногласия по вопросу его формирования усугубили управленческий кризис в СБР, который в итоге привел к смене его руководства.

На этой неделе стало известно, что Хованцев оставил пост администратора тренировочного процесса сборной России, на который его рекомендовал Драчев перед своим уходом.

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