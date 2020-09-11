IBU внес изменения в биатлонный календарь сезона
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Этапы Кубка международного союза биатлонистов (IBU), запланированные на ноябрь и декабрь 2020 года, отменены, сообщается на сайте IBU.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Этапы Кубка международного союза биатлонистов (IBU), запланированные на ноябрь и декабрь 2020 года, отменены, сообщается на сайте IBU.
Как отмечается в сообщении, исполком IBU решил внести изменения в календарь сезона с целью защиты здоровья спортсменов. Сезон Кубка IBU должен стартовать в январе 2021 года.
При этом IBU намерен провести полноценный сезон Кубка мира, чемпионат мира в словенской Поклюке (
Исполком отменил сезон юниорского Кубка IBU и юниорский открытый чемпионат Европы. При этом в запланированные даты должны состояться открытый чемпионат Европы (Душники-Здруй, Польша,
«IBU осознает, что сейчас трудное время для биатлонной семьи, как и для всех видов спорта. Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально увеличить количество мероприятий, которые мы можем провести, при этом всегда заботясь о том, чтобы здоровье и благополучие наших спортсменов и всех заинтересованных сторон были нашим главным приоритетом. Мы удовлетворены разработанным планом, согласно которому в следующем сезоне биатлонисты всех уровней получат доступ к международным соревнованиям», — сказал глава IBU Олле Далин.