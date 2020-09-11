IBU внес изменения в биатлонный календарь сезона

При этом IBU намерен провести полноценный сезон Кубка мира, чемпионат мира в словенской Поклюке ( 9—21 февраля ). Исполком проведет заседание 26—27 сентября , чтобы принять решение о необходимости корректировки программы Кубка мира в первом триместре (ноябрь-декабрь 2020 года). Открытие сезона Кубка мира должно состояться в Контиолахти (Финляндия) 27—29 ноября .

«IBU осознает, что сейчас трудное время для биатлонной семьи, как и для всех видов спорта. Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально увеличить количество мероприятий, которые мы можем провести, при этом всегда заботясь о том, чтобы здоровье и благополучие наших спортсменов и всех заинтересованных сторон были нашим главным приоритетом. Мы удовлетворены разработанным планом, согласно которому в следующем сезоне биатлонисты всех уровней получат доступ к международным соревнованиям», — сказал глава IBU Олле Далин.