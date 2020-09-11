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19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IBU внес изменения в биатлонный календарь сезона

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Этапы Кубка международного союза биатлонистов (IBU), запланированные на ноябрь и декабрь 2020 года, отменены, сообщается на сайте IBU.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, исполком IBU решил внести изменения в календарь сезона с целью защиты здоровья спортсменов. Сезон Кубка IBU должен стартовать в январе 2021 года.

При этом IBU намерен провести полноценный сезон Кубка мира, чемпионат мира в словенской Поклюке (9—21 февраля). Исполком проведет заседание 26—27 сентября, чтобы принять решение о необходимости корректировки программы Кубка мира в первом триместре (ноябрь-декабрь 2020 года). Открытие сезона Кубка мира должно состояться в Контиолахти (Финляндия) 27—29 ноября.

Исполком отменил сезон юниорского Кубка IBU и юниорский открытый чемпионат Европы. При этом в запланированные даты должны состояться открытый чемпионат Европы (Душники-Здруй, Польша, 24—31 января) и чемпионат мира среди юниоров и юношей (Обертиллиах, Австрия, 24 февраля — 7 марта).

«IBU осознает, что сейчас трудное время для биатлонной семьи, как и для всех видов спорта. Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально увеличить количество мероприятий, которые мы можем провести, при этом всегда заботясь о том, чтобы здоровье и благополучие наших спортсменов и всех заинтересованных сторон были нашим главным приоритетом. Мы удовлетворены разработанным планом, согласно которому в следующем сезоне биатлонисты всех уровней получат доступ к международным соревнованиям», — сказал глава IBU Олле Далин.

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