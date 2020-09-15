Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
14:24 (мск), источник: TeamRussia.pro

Шипулин стал многодетным отцом

Бронзовый призер Ванкувера-2010 и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин сообщил о рождении сына.

Наверх
Источник: TeamRussia.pro

— Сегодня мы с женой стали многодетными родителями. Максим 3398 г. 51 см. P. S. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь, — написал бывший спортсмен, а ныне депутат Госдумы в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Антон Шипулин и его супруга Луиза также воспитывают сына Дмитрия (2015 г. р.) и дочь Миру (2019 г. р.).

Редакция Team Russia присоединяется к поздравлениям молодой многодетной семье!

 Кубок России стартует в Сызрани с Щербаковой и Медведевой
«Акинфеев провел против «Спартака» выдающуюся игру». Мн
Гурьянов вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Возрождение «Зенита» и атака вируса: как прошел 7-й тур РПЛ
Обвинен в изнасиловании, дрался в барах. Все скандалы Макгрегора
Старый турнир в новом формате: начинается борьба за Кубок России
«Оторвали ухо на пару сантиметров». Истории Алексея Олейника
Голы в Киеве, соперник «Краснодара»: прогнозы на квалификацию ЛЧ
Фанаты Хэмилтона атаковали ФИА. Они отстаивают пропаганду Льюиса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь