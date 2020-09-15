Шипулин стал многодетным отцом
Бронзовый призер Ванкувера-2010 и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин сообщил о рождении сына.
Бронзовый призер Ванкувера-2010 и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин сообщил о рождении сына.
— Сегодня мы с женой стали многодетными родителями. Максим 3398 г. 51 см. P. S. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь, — написал бывший спортсмен, а ныне депутат Госдумы в Instagram.
Антон Шипулин и его супруга Луиза также воспитывают сына Дмитрия (2015 г. р.) и дочь Миру (2019 г. р.).
Редакция Team Russia присоединяется к поздравлениям молодой многодетной семье!