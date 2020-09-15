Инициатор разбирательств в отношении тренера Логинова Фуссек-Хаккарайнен покинула IBU

Источник: РИА "Новости"

Фуссек-Хаккарайнен во время чемпионата мира 2020 года инициировала проверку в отношении Александра Касперовича — личного тренера российского биатлониста Александра Логинова.

«Сара Фуссек-Хаккарайнен сосредоточится на работе в FIS (Международной федерации лыжного спорта — прим. ТАСС), где ее повысили в должности. Договоренность об этом с ней существовала изначально», — отметили в IBU.

Предоставленные Фуссек-Хаккарайнен свидетельства использования Касперовичем чужой аккредитации привели к возбуждению уголовного дела в отношении тренера и спортсмена. Еще до окончания турнира итальянская полиция провела обыски в их гостиничных номерах, что вынудило Логинова отказаться от участия в заключительной гонке чемпионата мира.

Касперович и Логинов подозреваются в транспортировке и распространении допинга, что в Италии уголовно наказуемо. По мнению следователей, использование тренером чужой аккредитации могло быть связано с попыткой нарушить антидопинговые правила.