Против бывшего главы СБР Кравцова возбудили уголовное дело

Сообщается, что в основу уголовного дела легли материалы нескольких проверок. По версии следствия, в период с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы были назначены шесть человек, на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам — один человек. Однако фактически они не работали на своих должностях, хотя получали зарплату. Сумма ущерба составила 14,45 млн рублей.