Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Против бывшего главы СБР Кравцова возбудили уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова, который с 2009 года является начальником Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ему инкриминируют статью 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), информирует «Московский комсомолец».

Сообщается, что в основу уголовного дела легли материалы нескольких проверок. По версии следствия, в период с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы были назначены шесть человек, на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам — один человек. Однако фактически они не работали на своих должностях, хотя получали зарплату. Сумма ущерба составила 14,45 млн рублей.

67-летний Кравцов — заслуженный тренер России, среди его учеников — знаменитая лыжница Лариса Лазутина. Он является членом совета при президенте по развитию физкультуры и спорта, членом комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта. Четыре года (с 2014-го по 2018-й) руководил Союзом биатлонистов России, возглавлял российскую делегацию на Олимпийских играх в Сочи.

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Рекорд Гретцки, второй Кубок Стэнли. На что нацелен Овечкин
Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России
Овечкин собирается стать самым дорогим русским игроком в НХЛ
Футболисты «ПСЖ» быстро теряют веру в Томаса Тухеля
«Барса» некрасиво прощается с Суаресом: он уходит как изгой
Тутберидзе: Медведева психологически надломлена
«Динамо» выйдет в следующий раунд: прогнозы на квалификацию ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь