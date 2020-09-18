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20:12 (мск), источник: ТАСС

Логинов пропустит индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустит первую гонку на летнем чемпионате России в Тюмени. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

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Источник: РИА "Новости"

Причиной пропуска индивидуальной гонки, которая 19 сентября откроет соревновательную программу чемпионата России, являются болевые ощущения в локте. Их Логинов начал испытывать при подготовке к соревнованиям.

«Решили, что завтра лучше не стартовать, — сказал Касперович. — Дистанция длинная, сейчас руку нагружать не стоит. Желание выступать у него есть, состояние тоже хорошее, подготовка идет нормально, но руку пока лучше поберечь».

«Завтра он проведет тренировку, после которой станет понятно, сможет ли он побежать спринт», — заметил тренер.

Спринтерская гонка пройдет 21 сентября, эстафета — 22 сентября.

Схожие проблемы с локтем у Логинова возникли перед началом прошлого сезона.

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