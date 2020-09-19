Сливко победила в индивидуальной гонке на 15 км на ЧР по летнему биатлону
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
Сливко стала первой со временем 45 минут 02,5 секунды (1 промах). Второе место заняла Екатерина Глазырина (отставание 10,9 секунды, 1 промах), третье — Светлана Миронова (+58,8 секунды, 3 промаха).
Мужская индивидуальная гонка состоится позднее в субботу.