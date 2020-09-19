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14:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сучилов выиграл индивидуальную гонку на 20 км на ЧР по летнему биатлону

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Семен Сучилов стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сучилов победил со временем 49 минут 28 секунд (2 промаха). Вторым стал Матвей Елисеев (отставание 39,3 секунды, 2 промаха). Тройку лучших замкнул Игорь Малиновский (+57,4 секунды, без промахов).

В понедельник на чемпионате России мужчины будут соревноваться в спринте.

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