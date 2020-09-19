Сучилов выиграл индивидуальную гонку на 20 км на ЧР по летнему биатлону

Сучилов выиграл индивидуальную гонку на 20 км на ЧР по летнему биатлону

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Семен Сучилов стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.