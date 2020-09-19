Логинов пропустил гонку на 20 км на ЧР по летнему биатлону, победил Сучилов. Лидер сборной вернется к спринту
Матвей Елисеев с серебром.
Матвей Елисеев с серебром.
Без прошлогоднего победителя ЧР Александра Логинова индивидуалка потеряла в своей привлекательности. Но лучше избавиться от болевых ощущений в локте к началу зимнего сезона, чем потом страдать. Все же у мужчин в заявке было много талантливой молодежи, от которой хотелось бы
Судить о
После второй стрельбы преимущество было у Латыпова. Он продолжал расстреливать мишени. После своих осечек Пащенко и Бабиков проигрывали ему 44 и 55 секунд соответственно. Рядом с ними был и Карим Халили — открытие прошлого сезона. В группу лидеров неожиданно попал еще и Игорь Малиновский — 19 секунд отставания от Латыпова. Что же до Матвея Елисеева, который готовится в этом сезоне вне команды, то он сделал по промаху на первых рубежах. Шансы на победу после такого минимальные. Но это если все остальные стреляют точно, причем на четырех рубежах.
С двумя промахами первую половину дистанции прошел и Семен Сучилов. Его не видно было в протоколах. Но ходом он шел топово, ногами отыгрывал свои косяки на рубежах. На третьей стрельбе хантымансиец
Латыпов после своей второй лежки остался лидером, несмотря на промах. Но преимущество над Сучиловым было менее 40 секунд. А это говорило о том, что Семен быстрее. Малиновский же, стрелявший чисто, был не в состоянии держать и ход Латыпова.
Бабиков совсем рассыпался, пропал с радаров Гараничев, у Халили продолжали копиться промахи. Пащенко, показывавший лучший ход, смазал дважды. И только Сучилов справился с нервишками на заключительной стойке.
Все ждали Латыпова на 4-м рубеже. А он разволновался. Это мы уже неоднократно видели на этапах Кубка мира. Второй промах.
Парни с ухода после стойки показывали одинаковые секунды. +21,6 от времени Сучилова. Матвей, конечно, ходом был куда сильнее. Это на отметке 19,4 км отчетливо проявилось. Малиновский проигрывал уже больше 50 секунд. На финише его вели по результату Латыпова. Опять же, хорошо, что в Тюмени биатлонисты выкатываются с небольшого спуска на стадион. Игорь раскатился и даже с запасом стал третьим. Что же до интересующей нас молодежи, Стрельцов в топ-10, Халили рядом (11-й). Шанс проявить себя на ЧР еще есть. Но тренеры обещают участие Логинова в спринте.
Биатлон. Летний чемпионат России. Тюмень, Россия
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
1. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) — 49:28.0 (2)
2. Матвей Елисеев (Москва/Мордовия) — +39.3 (2)
3. Игорь Малиновский (Омская обл./Камчатский край) — +57.4 (0)
4. Эдуард Латыпов (Башкирия) — +1:10.4 (2)
5. Рустам Каюмов (ЯНАО) — +1:18.1 (1)
6. Владимир Семаков (Удмуртия) — +1:37.3 (1)…
8. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) — +1:51.9 (4)
9. Кирилл Стрельцов (Москва) — +1:57.5 (1)…
11. Карим Халили (Москва) — + 2:02.6 (3)…
13. Антон Бабиков (Башкирия) — +2:30.6 (2)…
15. Евгений Гараничев (Тюменская область) — +2:48.8 (3).