Александр Еслев стал председателем совета Союза биатлонистов России
ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Александр Еслев избран председателем совета Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в организации.
ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Александр Еслев избран председателем совета Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в организации.
Решение было принято на заседании совета СБР, которое прошло в Тюмени во время летнего чемпионата России. Совет впервые собрался после прошедших в июле внеочередных выборов руководства СБР, в результате которых Виктор Майгуров на посту президента организации сменил Владимира Драчева.
В совет СБР входят представители всех региональных организаций, это совещательный орган. Еслев представляет Иркутскую область.