Александр Еслев стал председателем совета Союза биатлонистов России

Решение было принято на заседании совета СБР, которое прошло в Тюмени во время летнего чемпионата России. Совет впервые собрался после прошедших в июле внеочередных выборов руководства СБР, в результате которых Виктор Майгуров на посту президента организации сменил Владимира Драчева.