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12:18 (мск), источник: ТАСС

Александр Еслев стал председателем совета Союза биатлонистов России

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Александр Еслев избран председателем совета Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в организации.

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Решение было принято на заседании совета СБР, которое прошло в Тюмени во время летнего чемпионата России. Совет впервые собрался после прошедших в июле внеочередных выборов руководства СБР, в результате которых Виктор Майгуров на посту президента организации сменил Владимира Драчева.

В совет СБР входят представители всех региональных организаций, это совещательный орган. Еслев представляет Иркутскую область.

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