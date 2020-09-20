Президент СБР Майгуров предложил изменить структуру организации
ТАСС, 20 сентября. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров предложил изменить структуру организации и упразднить совет как орган. Его комментарий приводит
ТАСС, 20 сентября. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров предложил изменить структуру организации и упразднить совет как орган. Его комментарий приводит
Заседание совета СБР прошло в Тюмени во время летнего чемпионата России. Его председателем был избран Александр Еслев.
«Считаю, что в нынешнем виде совет исчерпал себя, — сказал Майгуров. — На заседании я внес на рассмотрение его членов предложение в будущем изменить структуру Союза биатлонистов России, упразднив совет как орган. Взамен внести изменения в устав СБР, чтобы проводить конференцию не раз в четыре, а раз в два года. Каждые два года она будет отчетной, а каждые четыре года — выборной».
«Конференция — высший руководящий орган Союза биатлонистов России, который уполномочен решать любые вопросы деятельности СБР. Упраздняя совет, мы, с одной стороны, повысим уровень всех руководителей региональных федераций, которые, как правило, одновременно являются делегатами конференции. С другой стороны, согласно уставу, члены совета избираются на четыре года, и никто не имеет права их заменить, даже если
Совет СБР впервые собрался после прошедших в июле внеочередных выборов руководства СБР, в результате которых Виктор Майгуров на посту президента организации сменил Владимира Драчева. В совет входят представители всех региональных организаций, это совещательный орган.