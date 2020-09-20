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13:20 (мск), источник: ТАСС

Президент СБР Майгуров предложил изменить структуру организации

ТАСС, 20 сентября. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров предложил изменить структуру организации и упразднить совет как орган. Его комментарий приводит пресс-служба СБР.

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Источник: РИА "Новости"

Заседание совета СБР прошло в Тюмени во время летнего чемпионата России. Его председателем был избран Александр Еслев.

«Считаю, что в нынешнем виде совет исчерпал себя, — сказал Майгуров. — На заседании я внес на рассмотрение его членов предложение в будущем изменить структуру Союза биатлонистов России, упразднив совет как орган. Взамен внести изменения в устав СБР, чтобы проводить конференцию не раз в четыре, а раз в два года. Каждые два года она будет отчетной, а каждые четыре года — выборной».

«Конференция — высший руководящий орган Союза биатлонистов России, который уполномочен решать любые вопросы деятельности СБР. Упраздняя совет, мы, с одной стороны, повысим уровень всех руководителей региональных федераций, которые, как правило, одновременно являются делегатами конференции. С другой стороны, согласно уставу, члены совета избираются на четыре года, и никто не имеет права их заменить, даже если кто-то не может приехать на заседание совета, например, сегодня, когда мы едва набрали кворум. На конференцию же региональное отделение всегда может послать любого своего делегата, тем самым представительство всех федераций, их непосредственное участие в деятельности СБР будет максимальным», — добавил глава СБР.

Совет СБР впервые собрался после прошедших в июле внеочередных выборов руководства СБР, в результате которых Виктор Майгуров на посту президента организации сменил Владимира Драчева. В совет входят представители всех региональных организаций, это совещательный орган.

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