Биатлонист Дмитрий Малышко пробежал Московский марафон

Источник: РИА "Новости"

В своей возрастной категории 33-летний биатлонист занял 597-е место, в общей классификации — 2376-е.

Всего дистанцию 42,2 км преодолели около 3 тыс. участников, лучшее время показал Юрий Чечун — 2 часа 16 минут 7 секунд.

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Московский марафон впервые был проведен в 2013 году. В 2020 году на старт вышли порядка 25 тыс. человек.

В субботу в Тюмени стартовал чемпионат России по летнему биатлону, Малышко в числе участников соревнований не оказалось. По ходу нынешнего межсезонья появлялись сообщения о том, что биатлонист близок к завершению карьеры, однако спортсмен не давал комментарии на эту тему.