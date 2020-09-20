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13:39 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Дмитрий Малышко пробежал Московский марафон

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Биатлонист Дмитрий Малышко принял участие в Московском марафоне, преодолев дистанцию за 3 часа 44 минуты 22 секунды, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: РИА "Новости"

В своей возрастной категории 33-летний биатлонист занял 597-е место, в общей классификации — 2376-е.

Всего дистанцию 42,2 км преодолели около 3 тыс. участников, лучшее время показал Юрий Чечун — 2 часа 16 минут 7 секунд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Московский марафон впервые был проведен в 2013 году. В 2020 году на старт вышли порядка 25 тыс. человек.

В субботу в Тюмени стартовал чемпионат России по летнему биатлону, Малышко в числе участников соревнований не оказалось. По ходу нынешнего межсезонья появлялись сообщения о том, что биатлонист близок к завершению карьеры, однако спортсмен не давал комментарии на эту тему.

Малышко завоевал золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Сочи, ее могут отобрать из-за допингового дела его напарника по команде Евгения Устюгова.

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