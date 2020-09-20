Биатлонист Дмитрий Малышко пробежал Московский марафон
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Биатлонист Дмитрий Малышко принял участие в Московском марафоне, преодолев дистанцию за 3 часа 44 минуты 22 секунды, передает корреспондент ТАСС с места событий.
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Биатлонист Дмитрий Малышко принял участие в Московском марафоне, преодолев дистанцию за 3 часа 44 минуты 22 секунды, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В своей возрастной категории 33-летний биатлонист занял 597-е место, в общей классификации — 2376-е.
Всего дистанцию 42,2 км преодолели около 3 тыс. участников, лучшее время показал Юрий Чечун — 2 часа 16 минут 7 секунд.
Московский марафон впервые был проведен в 2013 году. В 2020 году на старт вышли порядка 25 тыс. человек.
В субботу в Тюмени стартовал чемпионат России по летнему биатлону, Малышко в числе участников соревнований не оказалось. По ходу нынешнего межсезонья появлялись сообщения о том, что биатлонист близок к завершению карьеры, однако спортсмен не давал комментарии на эту тему.
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