Названы критерии отбора в сборную России на этапы КМ и ЧМ по биатлону

Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье состоялось заседание тренерского совета СБР, главой которого был выбран Владимир Брагин, сменивший Евгения Редькина.

«Над составлением критериев немало времени работала группа, возглавляемая прежним председателем совета — Редькиным, представители 10 ведущих регионов провели в дискуссиях немало дней, прежде чем положили на бумагу рекомендации, которые новый тренерский штаб в общем и целом одобрил», — говорится в сообщении.

Так, согласно критериям, на 1−4-й этапы Кубка мира состав участников формируется из числа спортсменов, находящихся в данный момент на централизованной подготовке (Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт тоже в этом перечне).

На 5−7-й этапы Кубка мира в состав команды включаются спортсмены, выполнившие квалификацию:

4 мужчины и 4 женщины — решением тренерского штаба по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира; 1 мужчина и 1 женщина — по итогам выступления на этапах Кубка мира, чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка»); 1 мужчина и 1 женщина, которые займут первое место в рейтинге Кубка России после 4−5 этапа Кубка России. Еще по одному участнику будет отобрано на основании подсчета очков, набранных на чемпионате и Кубке России.

В состав команды на 8−9-й этапы Кубка мира спортсмены включаются решением тренерского штаба с учетом выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU. Аналогично отбираются и участники чемпионата мира в Поклюке.

На заключительный этап Кубка мира по 6 спортсменов отправляется решением тренерского штаба плюс 2 мужчины и 2 женщины добавляются к ним из числа топ-10 общего зачета Кубка IBU.

«Что касается отбора в другие категории, то здесь предложенная система претерпит известные коррективы, ибо коррективам подвергся и международный календарь. Теперь критерии передадут на утверждение правлению СБР», — говорится в сообщении.