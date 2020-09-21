Кристина Резцова в эфире «Матч ТВ» объявила о пропуске сезона из-за беременности
Биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала о пропуске предстоящего сезона по причине беременности.
Биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала о пропуске предстоящего сезона по причине беременности.
— У меня случилось замечательно событие в жизни. Надеюсь, что большинство людей за меня порадуется, что меня не будет в этом сезоне: я ухожу в декрет. До сегодняшнего дня тренировалась и буду продолжать пока работать. После определенного времени я планирую вернуться в спорт и показать, что стала сильнее. Получаю удовольствие от того, что происходит со мной. Не расстраиваюсь от того, что гонки предстоящего сезона пройдут мимо меня, — заявила спортсменка в интервью Дмитрию Занину в эфире «Матч ТВ».
Изначально Резцова должна была стартовать во всех гонках летнего чемпионата России по биатлону, но в итоге снялась. Напомним, что Кристина — одна из дочерей олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.