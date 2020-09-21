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12:03 (мск), источник: Матч ТВ

Кристина Резцова в эфире «Матч ТВ» объявила о пропуске сезона из-за беременности

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала о пропуске предстоящего сезона по причине беременности.

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Источник: РИА "Новости"

— У меня случилось замечательно событие в жизни. Надеюсь, что большинство людей за меня порадуется, что меня не будет в этом сезоне: я ухожу в декрет. До сегодняшнего дня тренировалась и буду продолжать пока работать. После определенного времени я планирую вернуться в спорт и показать, что стала сильнее. Получаю удовольствие от того, что происходит со мной. Не расстраиваюсь от того, что гонки предстоящего сезона пройдут мимо меня, — заявила спортсменка в интервью Дмитрию Занину в эфире «Матч ТВ».

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Изначально Резцова должна была стартовать во всех гонках летнего чемпионата России по биатлону, но в итоге снялась. Напомним, что Кристина — одна из дочерей олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

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