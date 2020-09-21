Польховский объяснил изменения в системе отбора биатлонистов на международные старты

Источник: РИА "Новости"

Состав сборной России по биатлону на первые четыре этапа Кубка мира будет сформирован тренерским штабом без отборочных стартов, к которым прибегали в предыдущие два года. В мужскую и женскую команды биатлонисты попадут по решению тренеров сборной.

«Новое всегда воспринимается неоднозначно, поскольку у каждого есть свое мнение, — сказал Польховский. — Сейчас мы стараемся поднять престиж института тренерского состава. Не только сборной, но и региональных тренеров. Критерии отбора обсуждалось на тренерском совете, возражений никаких не было».

«Нет такого, что мы загоняем себя в рамки и потом начинаем из них выбираться, — подчеркнул он. — Надо доверять тренерам команды. Я тоже в стороне не останусь — буду отвечать за все эти составы. Во главе угла будет исключительно спортивный принцип».

Главный тренер отметил, что в круг кандидатов на поездку на первые четыре этапа Кубка мира входит большое число биатлонистов, он не ограничивается списком спортсменов, которые попали на централизованную подготовку. В качестве примера он привел Игоря Малиновского, который в субботу на летнем чемпионате России в Тюмени занял третье место в индивидуальной гонке. «Взоры тренеров сразу были обращены и на него, будем даже прорабатывать вопрос о его включении в команду на предстоящий сбор. Появится еще один спортсмен — он тоже попадет в поле их зрения», — отметил Польховский.