Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
14:25 (мск), источник: ТАСС

Логинов, Елисеев и Юрлова-Перхт выступят на первых этапах КМ по биатлону

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты Александр Логинов, Матвей Елисеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина гарантировали себе участие в первых четырех этапах Кубка мира, поскольку в прошлом сезоне в общем зачете попали в число 30 сильнейших. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В мужскую и женскую команду на первые четыре этапа Кубка мира войдут максимум по семь биатлонистов. Определять их будут главный тренер Валерий Польховский и старшие тренеры Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Для отбора биатлонистов на первые этапы Кубка мира было решено отказаться от проведения отборочных стартов.

«У ребят и девочек, которые попали в тридцатку сильнейших Кубка мира, не будет проблем с тем, чтобы попасть на первые этапы Кубка мира, — сказал Польховский. — К той же Ларисе Куклиной, которая не выступила на летнем чемпионате России, никаких претензий нет. Она может спокойно готовиться дальше, место ей, можно сказать, забронировано».

«Спортсменам, которые в прошлом году достойно выступали, а именно попали в топ-30 общего зачета, мы должны дать право поехать на первые этапы. Сейчас ограничились топ-30, в следующем году все будет зависеть от плотности результатов. Если она изменится, внесем изменения в критерии», — заметил главный тренер.

Логинов в прошлом сезоне стал седьмым в общем зачете Кубка мира, Елисеев — 15-м, Юрлова-Перхт заняла 17-е место, Куклина — 21-е, Миронова — 23-е.

Старт Кубка мира запланирован в конце ноября в финском Контиолахти. Три следующих этапа в декабре поочередно примут Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия), Анси (Франция).

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Спартак» воспользовался осечкой чемпиона и догнал «Зенит»
У игрока «Манчестер Сити» найден коронавирус
Фанаты увидели тренировку Косторной у Плющенко и восхитились
Болельщики гостевых команд получили разрешение на посещение РПЛ
Результат фигуристки на КР аннулирован из-за гражданства Израиля
Гараничев и Малышко — все? Десять выводов по итогам летнего ЧР
Лэмпард раскритиковал вратаря за ошибку в матче с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь