Логинов, Елисеев и Юрлова-Перхт выступят на первых этапах КМ по биатлону

Источник: РИА "Новости"

В мужскую и женскую команду на первые четыре этапа Кубка мира войдут максимум по семь биатлонистов. Определять их будут главный тренер Валерий Польховский и старшие тренеры Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Для отбора биатлонистов на первые этапы Кубка мира было решено отказаться от проведения отборочных стартов.

«У ребят и девочек, которые попали в тридцатку сильнейших Кубка мира, не будет проблем с тем, чтобы попасть на первые этапы Кубка мира, — сказал Польховский. — К той же Ларисе Куклиной, которая не выступила на летнем чемпионате России, никаких претензий нет. Она может спокойно готовиться дальше, место ей, можно сказать, забронировано».

«Спортсменам, которые в прошлом году достойно выступали, а именно попали в топ-30 общего зачета, мы должны дать право поехать на первые этапы. Сейчас ограничились топ-30, в следующем году все будет зависеть от плотности результатов. Если она изменится, внесем изменения в критерии», — заметил главный тренер.

Логинов в прошлом сезоне стал седьмым в общем зачете Кубка мира, Елисеев — 15-м, Юрлова-Перхт заняла 17-е место, Куклина — 21-е, Миронова — 23-е.