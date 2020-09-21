Латыпов победил в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

Латыпов преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 32,7 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал Петр Пащенко, выступающий за Ханты-Мансийский автономный округ (отставание 1 минута 4,5 секунды; один промах), третье место занял Максим Буртасов, представляющий Новосибирскую область (+1.09,8; 0).