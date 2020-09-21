Латыпов победил в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

Латыпов преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 32,7 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал Петр Пащенко, выступающий за Ханты-Мансийский автономный округ (отставание 1 минута 4,5 секунды; один промах), третье место занял Максим Буртасов, представляющий Новосибирскую область (+1.09,8; 0).
Чемпион мира Александр Логинов пропустил вторую гонку на чемпионате из-за болей в локте.
Ранее в понедельник женский спринт выиграла Екатерина Глазырина, второе место заняла Светлана Миронова, третье — Евгения Павлова. Чемпионат России завершится мужской и женской эстафетами 22 сентября.