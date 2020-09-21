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15:06 (мск), источник: ТАСС

Латыпов победил в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, стал победителем спринтерской гонки на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

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Источник: РИА "Новости"

Латыпов преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 32,7 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал Петр Пащенко, выступающий за Ханты-Мансийский автономный округ (отставание 1 минута 4,5 секунды; один промах), третье место занял Максим Буртасов, представляющий Новосибирскую область (+1.09,8; 0).

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпион мира Александр Логинов пропустил вторую гонку на чемпионате из-за болей в локте.

Ранее в понедельник женский спринт выиграла Екатерина Глазырина, второе место заняла Светлана Миронова, третье — Евгения Павлова. Чемпионат России завершится мужской и женской эстафетами 22 сентября.

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