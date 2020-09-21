Гараничев и Малышко — все? 10 выводов по итогам летнего чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

В Тюмени завершились все личные гонки чемпионата страны. Остались только эстафеты. То есть определенные выводы можно делать уже сегодня. Итак, главное по итогам двух соревновательных дней.

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33-летняя Глазырина — снова топ

По итогам двух гонок Екатерина стала лучшей среди женщин — она была второй в индивидуалке и победила в спринте. Напомним, что в прошлом году спортсменка успешно провела отборы, но на Кубок мира ее так и не позвали.

— Не боюсь, что будет повторение прошлого сезона, — ответила Глазырина на вопрос «СЭ». — Есть тесты, есть контрольные тренировки, по ним многое видно. Есть какая-то уверенность, что теперь все будет нормально.

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Миронова по-прежнему самая быстрая

Света — все та же ракета. Со стрельбой у нее нестабильно, но в индивидуальной гонке она даже с тремя промахами залезла в призы, а в спринте со штрафным кругом проиграла только Глазыриной. Да и то — всего 1,9. «Лучше ли я работала этим летом, чем прошлым? Зима покажет», — сообщила нам Миронова.

Резцова уходит в декрет

Кристина объявила в эфире «Матч ТВ», что скоро станет мамой — и это, конечно, отличная новость. При этом забавно, что в нынешнем сезоне вернуться в основу намерена ее родная сестра и другая дочь Анфисы Резцовой — Дарья Виролайнен. Которая делала перерыв в спорте из-за декретного отпуска.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CFY5iatIGLa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-21T06:47:38+00:00">20 Сен 2020 в 11:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Павлова снова в обойме

Самая веселая биатлонистка страны после супер-скомканного прошлого сезона снова набирает обороты. В спринте Евгения — третья. Причем по скорости она проиграла только Мироновой. Уже со следующего сбора Павлова будет готовиться вместе с основной командой.

Юниорки себя не проявили

Каждый год мы ждем, что кто-то из молодых девушек ворвется в Кубок мира и сумеет там здорово проявить себя, но, если судить по летнему чемпионату страны, на зимнем манеже в предстоящем сезоне будут все те же. Чемпионки мира среди юниоров Анастасия Шевченко и Анастасия Халиуллина пока в конце третьего десятка.

У Логинова опять проблемы с локтем

В прошлом сезоне Александр не сумел провести полноценную подготовку из-за проблем с локтем. Увы, в это межсезонье чемпион мира столкнулся с теми же неприятностями. В итоге в Тюмени на старт он так и не вышел. И в ближайшие 10 дней вставать на лыжероллеры вообще не планирует.

Малышко близок к завершению карьеры

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, судя по всему, повесил лыжи на гвоздь. В Тюмень он даже не приехал. То есть шансы пробиться в сборную у него сейчас только теоретические.

Дмитрий пока воздерживается от комментариев, но уже всем понятно, что вероятность его возвращения в Кубок мира близится к нулю. А меньшее ему неинтересно.

Латыпов — в порядке

В спринте он просто поразил своей скоростью. С промахом привез ближайшему преследователю больше минуты. Это что-то из области Йоханнеса Бе. Сразу вспоминаются слова тренера Артема Истомина, который два прошлых сезона говорил о невероятном потенциале Эдика. Будем надеяться, в этом сезоне ему, наконец, удастся себя реализовать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFZU1xhlbbm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFZU1xhlbbm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFZU1xhlbbm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-21T10:45:33+00:00">21 Сен 2020 в 3:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сучилов рвется в сборную

Еще один из ярко проявивших себя — Семен Сучилов. С двумя промахами выиграл индивидуалку, показал хорошую скорость. Из-за плохого самочувствия на старт спринта не вышел, но очевидно, что он — один из кандидатов на Кубок мира.

Гараничев продолжает терять позиции

После сезона 2015−16, по итогам которого Евгений занял седьмое место в Кубке мира, спортсмен медленно, но верно теряет в результатах. В позапрошлом сезоне он — 15 в тотале, в прошлом ни в одной из личных гонок не попал в десятку, а в спринте не поднимался выше 29-го места. В Тюмени довольствовался 15 и 18 местами. С учетом динамики и возраста (в феврале олимпийскому призеру исполнится 33) далеко не факт, что ему найдется место в основе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8JGiLOJi5k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8JGiLOJi5k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8JGiLOJi5k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Евгений Гараничев (@garanichev_evgeniy)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-04T10:50:09+00:00">4 Фев 2020 в 2:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Камбэк Бабикова

Антон Бабиков — второй по скорости по итогам гонки. В прошлом или позапрошлом сезонах услышать такое было невозможно. У спортсмена явно были проблемы с «физикой». Но в спринте в Тюмени Антон бежал блестяще. Быстрее него — только Латыпов. И если это не разовый всплеск, а результат серьезной работы, зимой мы можем увидеть старого доброго Бабикова, по которому многие болельщики скучали.

Летний биатлон. Чемпионат России

Мужчины. Спринт

1. Эдуард Латыпов — 25.32,7 (1)

2. Петр Пащенко — 1.04,5 (1)

3. Максим Буртасов — 1.09,8 (0).

Женщины. Спринт

1. Екатерина Глазырина — 22.51,1 (0)

2. Светлана Миронова — 1,9 (1)

3. Евгения Павлова — 7,7 (0).