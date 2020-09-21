Гараничев и Малышко — все? 10 выводов по итогам летнего чемпионата России
Коротко о самом важном.
Коротко о самом важном.
В Тюмени завершились все личные гонки чемпионата страны. Остались только эстафеты. То есть определенные выводы можно делать уже сегодня. Итак, главное по итогам двух соревновательных дней.
По итогам двух гонок Екатерина стала лучшей среди женщин — она была второй в индивидуалке и победила в спринте. Напомним, что в прошлом году спортсменка успешно провела отборы, но на Кубок мира ее так и не позвали.
— Не боюсь, что будет повторение прошлого сезона, — ответила Глазырина на вопрос «СЭ». — Есть тесты, есть контрольные тренировки, по ним многое видно. Есть
Света — все та же ракета. Со стрельбой у нее нестабильно, но в индивидуальной гонке она даже с тремя промахами залезла в призы, а в спринте со штрафным кругом проиграла только Глазыриной. Да и то — всего 1,9. «Лучше ли я работала этим летом, чем прошлым? Зима покажет», — сообщила нам Миронова.
Кристина объявила в эфире «Матч ТВ», что скоро станет мамой — и это, конечно, отличная новость. При этом забавно, что в нынешнем сезоне вернуться в основу намерена ее родная сестра и другая дочь Анфисы Резцовой — Дарья Виролайнен. Которая делала перерыв в спорте
Самая веселая биатлонистка страны после
Каждый год мы ждем, что
В прошлом сезоне Александр не сумел провести полноценную подготовку
Дмитрий пока воздерживается от комментариев, но уже всем понятно, что вероятность его возвращения в Кубок мира близится к нулю. А меньшее ему неинтересно.
В спринте он просто поразил своей скоростью. С промахом привез ближайшему преследователю больше минуты. Это
Еще один из ярко проявивших себя — Семен Сучилов. С двумя промахами выиграл индивидуалку, показал хорошую скорость.
После сезона 2015−16, по итогам которого Евгений занял седьмое место в Кубке мира, спортсмен медленно, но верно теряет в результатах. В позапрошлом сезоне он — 15 в тотале, в прошлом ни в одной из личных гонок не попал в десятку, а в спринте не поднимался выше 29-го места. В Тюмени довольствовался 15 и 18 местами. С учетом динамики и возраста (в феврале олимпийскому призеру исполнится 33) далеко не факт, что ему найдется место в основе.
Антон Бабиков — второй по скорости по итогам гонки. В прошлом или позапрошлом сезонах услышать такое было невозможно. У спортсмена явно были проблемы с «физикой». Но в спринте в Тюмени Антон бежал блестяще. Быстрее него — только Латыпов. И если это не разовый всплеск, а результат серьезной работы, зимой мы можем увидеть старого доброго Бабикова, по которому многие болельщики скучали.
Летний биатлон. Чемпионат России
Мужчины. Спринт
1. Эдуард Латыпов — 25.32,7 (1)
2. Петр Пащенко — 1.04,5 (1)
3. Максим Буртасов — 1.09,8 (0).
Женщины. Спринт
1. Екатерина Глазырина — 22.51,1 (0)
2. Светлана Миронова — 1,9 (1)
3. Евгения Павлова — 7,7 (0).
Владимир Иванов