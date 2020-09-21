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16:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гараничев и Малышко — все? 10 выводов по итогам летнего чемпионата России

Коротко о самом важном.

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Источник: РИА "Новости"

В Тюмени завершились все личные гонки чемпионата страны. Остались только эстафеты. То есть определенные выводы можно делать уже сегодня. Итак, главное по итогам двух соревновательных дней.

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33-летняя Глазырина — снова топ

По итогам двух гонок Екатерина стала лучшей среди женщин — она была второй в индивидуалке и победила в спринте. Напомним, что в прошлом году спортсменка успешно провела отборы, но на Кубок мира ее так и не позвали.

— Не боюсь, что будет повторение прошлого сезона, — ответила Глазырина на вопрос «СЭ». — Есть тесты, есть контрольные тренировки, по ним многое видно. Есть какая-то уверенность, что теперь все будет нормально.

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Миронова по-прежнему самая быстрая

Света — все та же ракета. Со стрельбой у нее нестабильно, но в индивидуальной гонке она даже с тремя промахами залезла в призы, а в спринте со штрафным кругом проиграла только Глазыриной. Да и то — всего 1,9. «Лучше ли я работала этим летом, чем прошлым? Зима покажет», — сообщила нам Миронова.

Резцова уходит в декрет

Кристина объявила в эфире «Матч ТВ», что скоро станет мамой — и это, конечно, отличная новость. При этом забавно, что в нынешнем сезоне вернуться в основу намерена ее родная сестра и другая дочь Анфисы Резцовой — Дарья Виролайнен. Которая делала перерыв в спорте из-за декретного отпуска.

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Павлова снова в обойме

Самая веселая биатлонистка страны после супер-скомканного прошлого сезона снова набирает обороты. В спринте Евгения — третья. Причем по скорости она проиграла только Мироновой. Уже со следующего сбора Павлова будет готовиться вместе с основной командой.

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Юниорки себя не проявили

Каждый год мы ждем, что кто-то из молодых девушек ворвется в Кубок мира и сумеет там здорово проявить себя, но, если судить по летнему чемпионату страны, на зимнем манеже в предстоящем сезоне будут все те же. Чемпионки мира среди юниоров Анастасия Шевченко и Анастасия Халиуллина пока в конце третьего десятка.

У Логинова опять проблемы с локтем

В прошлом сезоне Александр не сумел провести полноценную подготовку из-за проблем с локтем. Увы, в это межсезонье чемпион мира столкнулся с теми же неприятностями. В итоге в Тюмени на старт он так и не вышел. И в ближайшие 10 дней вставать на лыжероллеры вообще не планирует.

Малышко близок к завершению карьеры

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, судя по всему, повесил лыжи на гвоздь. В Тюмень он даже не приехал. То есть шансы пробиться в сборную у него сейчас только теоретические.

Дмитрий пока воздерживается от комментариев, но уже всем понятно, что вероятность его возвращения в Кубок мира близится к нулю. А меньшее ему неинтересно.

Латыпов — в порядке

В спринте он просто поразил своей скоростью. С промахом привез ближайшему преследователю больше минуты. Это что-то из области Йоханнеса Бе. Сразу вспоминаются слова тренера Артема Истомина, который два прошлых сезона говорил о невероятном потенциале Эдика. Будем надеяться, в этом сезоне ему, наконец, удастся себя реализовать.

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Сучилов рвется в сборную

Еще один из ярко проявивших себя — Семен Сучилов. С двумя промахами выиграл индивидуалку, показал хорошую скорость. Из-за плохого самочувствия на старт спринта не вышел, но очевидно, что он — один из кандидатов на Кубок мира.

Гараничев продолжает терять позиции

После сезона 2015−16, по итогам которого Евгений занял седьмое место в Кубке мира, спортсмен медленно, но верно теряет в результатах. В позапрошлом сезоне он — 15 в тотале, в прошлом ни в одной из личных гонок не попал в десятку, а в спринте не поднимался выше 29-го места. В Тюмени довольствовался 15 и 18 местами. С учетом динамики и возраста (в феврале олимпийскому призеру исполнится 33) далеко не факт, что ему найдется место в основе.

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Камбэк Бабикова

Антон Бабиков — второй по скорости по итогам гонки. В прошлом или позапрошлом сезонах услышать такое было невозможно. У спортсмена явно были проблемы с «физикой». Но в спринте в Тюмени Антон бежал блестяще. Быстрее него — только Латыпов. И если это не разовый всплеск, а результат серьезной работы, зимой мы можем увидеть старого доброго Бабикова, по которому многие болельщики скучали.

Летний биатлон. Чемпионат России
Мужчины. Спринт

1. Эдуард Латыпов — 25.32,7 (1)
2. Петр Пащенко — 1.04,5 (1)
3. Максим Буртасов — 1.09,8 (0).

Женщины. Спринт

1. Екатерина Глазырина — 22.51,1 (0)
2. Светлана Миронова — 1,9 (1)
3. Евгения Павлова — 7,7 (0).

Владимир Иванов

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