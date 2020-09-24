CAS отклонил апелляцию Зайцевой по допинговому делу. Романова и Вилухина оправданы
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской биатлонистки Ольги Зайцевой по допинговому делу.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской биатлонистки Ольги Зайцевой по допинговому делу.
При этом Яна Романова и Ольга Вилухина оправданы.
Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсменок серебра в эстафете. Что касается Вилухиной, то её лишили ещё и серебра в спринте. Биатлонистки подали апелляцию в CAS.
Таким образом, сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи. Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке. Кроме того, суд отменил пожизненное отстранение Зайцевой от участия в Олимпийских играх. Спортсменка закончила карьеру в 2015 году.