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16:58 (мск), источник: ТАСС

Драчев заявил, что не верит в виновность Зайцевой и считает ее эталоном чистого спорта

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева не может быть виновна в нарушении антидопинговых правил, поскольку всегда являлась эталоном мастерства и чистого спорта. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Апелляция Зайцева удовлетворена частично — суд отменил пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, однако оставил в силе аннулирование ее результатов на Играх в Сочи.

«Любая дисквалификация для российского биатлона является крайне отрицательным событием, — сказал Драчев. — Зайцева всегда являлась эталоном мастерства и чистоты спорта, поэтому сложно принять это решение, согласиться с ним. К сожалению, позиция CAS и Международного олимпийского комитета (МОК) оказалась иной».

«Что касается Романовой и Вилухиной, то мы изначально понимали, что они невиновны, их обвиняли в том, чего не было. Общее ощущение от решения получилось половинчатым, и отношение ко второй его части — крайне негативное», — добавил он.

Сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи. Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.

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