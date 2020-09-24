Драчев заявил, что не верит в виновность Зайцевой и считает ее эталоном чистого спорта

Источник: РИА "Новости"

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Апелляция Зайцева удовлетворена частично — суд отменил пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, однако оставил в силе аннулирование ее результатов на Играх в Сочи.

«Любая дисквалификация для российского биатлона является крайне отрицательным событием, — сказал Драчев. — Зайцева всегда являлась эталоном мастерства и чистоты спорта, поэтому сложно принять это решение, согласиться с ним. К сожалению, позиция CAS и Международного олимпийского комитета (МОК) оказалась иной».

«Что касается Романовой и Вилухиной, то мы изначально понимали, что они невиновны, их обвиняли в том, чего не было. Общее ощущение от решения получилось половинчатым, и отношение ко второй его части — крайне негативное», — добавил он.