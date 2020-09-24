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17:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Что ж за допинг Зайцева неожиданно стала жрать?!» Губерниев — о решении CAS

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Ольги Зайцевой по допинговому делу, оправдав при этом Ольгу Вилухину и Яну Романову.

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Источник: РИА "Новости"

«Я очень рад за Вилухину и Романову, безусловно, но решение странное. Мы помним, девочки в группе Пихлера готовились все вместе. Вилухина не имела отношения к этой группе, она работала с Королькевичем, у которого тренировалась Старых, попавшаяся на допинге. Следуя логике, есть Старых и Вилухина, это было бы понятно. Но Вилухина чистая, чему мы очень рады. Романова чистая, а Ольга Зайцева, которая родила второго ребёнка, никогда не замешанная в подобных историях, вернулась в спорт. И вдруг ни с того ни с сего под закат своей карьеры втайне от своего тренера, который является апологетом чистого спорта, начинает что-то принимать. Это похоже на бред, потому что из решения CAS следует, что не только Ольга Зайцева допингистка, но и Вольфганг Пихлер тренер допингистки. Значит, тренер этой самой допингистки подготовил олимпийскую чемпионку Ханну Эберг, а дальше уже мы можем продолжать этот круг до бесконечности. С моей точки зрения, повторюсь, решение CAS странное.

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Я не знаю, чем они там руководствовались, какими пробирками и солями, но инстанция последняя. Я рад за Вилухину и Романову, но я разочарован, потому что с точки зрения Ольги решение странное! Хотелось бы услышать разъяснения от людей, которые принимали решение. Конечно, мне бы хотелось услышать и реакцию Пихлера. Ещё отмечу, что если решение окончательное, а оно таковое, у меня вопрос: а почему тренер допингистки из России не просто принимал участие на Олимпиаде в Пхёнчхане, а подготовил олимпийских чемпионов? Это касается и Самуэльссона, и Эберг, и их четвёрки. Здесь мы попадаем в интересную коллизию, мне бы очень хотелось услышать реакцию этих людей, повторюсь, в частности Пихлера и Самуэльссона.

Если CAS не доверяет Зайцевой и считает её допингисткой, то, простите меня, именно она была лидером команды Пихлера, которая при нём не выиграла ни одной медали на чемпионате мира, будучи сильной спортсменкой. И на Олимпиаде Ольга по большому счёту выглядела не сильно убедительно. Что ж за допинг-то такой?! Который неожиданно стала жрать Зайцева под занавес своей карьеры, чтобы потом никогда не выиграть. Она и в эстафете самой лучшей в команде не была, мы её даже не выиграли. Там француженка и немка испытывали проблемы, но мы всё равно проиграли. Ребят, ответьте на эти вопросы.

Всё это странно, и я продолжаю считать, радуясь за Вилухину и Романову, Зайцеву абсолютно чистой и честной спортсменкой, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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