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14:28 (мск), источник: Sport24

Суд (CAS) вернул медали Сочи-2014 Вилухиной и Романовой, а Зайцеву не простил. Дело в соли в пробах

Главной жертвой ожидаемо стал лидер команды.

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Олимпиада в Сочи-2014 — стыд и позор российского спорта. Прошло уже шесть с половиной лет, а ощущение, что соревнования до сих пор идут. Все из-за регулярных приветов их прошлого. Очередные «весточки счастья» прилетели Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной. Дела биатлонисток мусолились в разных инстанциях три года. Итог больше радостный, чем печальный, потому что Романову и Вилухину суд оправдал.

Вопрос с Зайцевой сейчас ключевой (с нее сняли только пожизненный запрет на участие в Олимпиадах). Никто так и не понял, почему же девушек, проходящих по одному процессу, судили по-разному. Они все были в списке «Дюшес», над которым постарался злой гений Григорий Родченков, а на их пробах вадовцы обнаружили царапины. В скомканной мотивировочной части решения сказано, что в случае Романовой и Вилухиной аргументов мало для доказательства вины. Это очередной проигрыш Родченкова, показывающий, что не всем бредням старика нужно верить.

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У Зайцевой в деле было еще одно обстоятельство — высокая концентрация соли в моче. Спортивный арбитраж (CAS) на этом, вероятно, и сыграл, обвинив Ольгу в использовании запрещенного метода и вещества. Нет, соль — не допинг. Это намек на то, что моча была заготовлена заранее в недостаточном количестве, и ее пришлось разбавлять солевым раствором. Родченков об этих манипуляциях в своей практике, кстати, говорил. Понятно, что многие детали стираются, но когда CAS оправдывал и банил участников Игр-2014, разговоры про соль были важным фактором.

Олимпийская чемпионка собирается и дальше бороться за свою невиновность, но это уже совсем другая история. Суд Швейцарии редко принимает сторону спортсмена. Зайцевой для победы нужно объяснить наличие повышенной концентрации соли в моче. Аргументов у нее никаких. Пока биатлонистка прибегает только к патриотизму. Она считает, что на решение суда повлияла политика. Очень спорно, потому что предпосылок к этому не было давно. Если бы в CAS думали о политике, наказали бы всех.

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***

От вчерашнего решения не возникает облегчения, камень еще плотно давит на плечи. Сбросить груз поможет лишь принятие. В этой карательной гонке не будет победителей. Кем-то придется пожертвовать. У нас в биатлоне сложилось, что эта участь лежит на топовых спортсменах. Так было всегда. И суду неважно, сам ты участвовал в обмане, или это искусно сделали за тебя. Зайцева от этого решения не становится антигероем в глазах общественности. Не возникает мысли назвать ее допингисткой или обманщицей.

Знаете почему? Надоело. В этих запутанных делах, где давно нет ни конца ни края, уже даже суду сложно разобраться, что уж говорить про обывателей. Политика — последнее, что должно прийти в голову. Эту стадию мы давно уже переросли. Как и историю с сожалением о потерях сочинских медалей. Вместо того, чтобы трястись над местом в командном зачете, стоит пересмотреть спортивную стратегию страны. А спортсменам? Им можно посочувствовать, они стали пешками в грязной игре 2014-го. На этом все. Надо двигаться дальше, не тратя время на эмоциональные слабости.

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