Суд (CAS) вернул медали Сочи-2014 Вилухиной и Романовой, а Зайцеву не простил. Дело в соли в пробах
Главной жертвой ожидаемо стал лидер команды.
Главной жертвой ожидаемо стал лидер команды.
Олимпиада в Сочи-2014 — стыд и позор российского спорта. Прошло уже шесть с половиной лет, а ощущение, что соревнования до сих пор идут. Все
Вопрос с Зайцевой сейчас ключевой (с нее сняли только пожизненный запрет на участие в Олимпиадах). Никто так и не понял, почему же девушек, проходящих по одному процессу, судили
У Зайцевой в деле было еще одно обстоятельство — высокая концентрация соли в моче. Спортивный арбитраж (CAS) на этом, вероятно, и сыграл, обвинив Ольгу в использовании запрещенного метода и вещества. Нет, соль — не допинг. Это намек на то, что моча была заготовлена заранее в недостаточном количестве, и ее пришлось разбавлять солевым раствором. Родченков об этих манипуляциях в своей практике, кстати, говорил. Понятно, что многие детали стираются, но когда CAS оправдывал и банил участников Игр-2014, разговоры про соль были важным фактором.
Олимпийская чемпионка собирается и дальше бороться за свою невиновность, но это уже совсем другая история. Суд Швейцарии редко принимает сторону спортсмена. Зайцевой для победы нужно объяснить наличие повышенной концентрации соли в моче. Аргументов у нее никаких. Пока биатлонистка прибегает только к патриотизму. Она считает, что на решение суда повлияла политика. Очень спорно, потому что предпосылок к этому не было давно. Если бы в CAS думали о политике, наказали бы всех.
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От вчерашнего решения не возникает облегчения, камень еще плотно давит на плечи. Сбросить груз поможет лишь принятие. В этой карательной гонке не будет победителей.
Знаете почему? Надоело. В этих запутанных делах, где давно нет ни конца ни края, уже даже суду сложно разобраться, что уж говорить про обывателей. Политика — последнее, что должно прийти в голову. Эту стадию мы давно уже переросли. Как и историю с сожалением о потерях сочинских медалей. Вместо того, чтобы трястись над местом в командном зачете, стоит пересмотреть спортивную стратегию страны. А спортсменам? Им можно посочувствовать, они стали пешками в грязной игре 2014-го. На этом все. Надо двигаться дальше, не тратя время на эмоциональные слабости.