Стали известны первые медалисты чемпионата Беларуси по летнему биатлону

В стартах мужчин первенствовал Дмитрий Лазовский из Минска. Он допустил один промах и преодолел 10 км дистанции за 25 мин 48,5 сек. Второе место оставил за собой Антон Смольский из дружины Минской области. Не закрыв по ходу гонки две мишени, он отстал от чемпиона на 2,3 сек. Замкнул тройку сильнейших Сергей Бочарников: он промахнулся дважды и был медленнее победителя в этом виде программы на 5,8 сек.

В женском спринте на 7,5 км дистанции не было равных Динаре Алимбековой из дружины Могилевской области. Олимпийская чемпионка допустила два промаха и пришла к финишу спустя 23 мин. 24,1 сек. после старта. Серебряная медаль у промахнувшейся однажды Елены Кручинкиной (Минская область) — отставание от победительницы 35,3 сек. Бронзовая награда пришлась впору Анне Сола (Витебская область), которая была неточна дважды и уступила Динаре Алимбековой 41,4 сек.

Чемпионат продолжится 27 сентября. Награды найдут своих обладателей в гонках преследования на 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин.