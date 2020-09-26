Сергей Тарасов требует от Союза биатлонистов России выплатить ему 3,5 млн рублей

Официальный представитель Тарасова на днях уведомил СБР, что организация должна погасить перед его клиентом долг по зарплате из расчета, что в месяц за работу на посту члена правления федерации он должен был получать 250 тыс. рублей. Соответствующий трудовой договор был подписан Тарасовым и бывшим президентом СБР Владимиром Драчевым. В случае невыполнения требований, бывший член правления может обратиться в суд.
Тарасов не стал опровергать эту информацию, но от комментариев отказался. «Пусть комментирует тот, кто об этом сообщает. Я об этом говорить не хочу», — сказал он ТАСС.
Тарасов покинул СБР в середине июля. Он не стал участвовать во внеочередных выборах руководства организации, которые должны были помочь преодолеть раскол внутри правления. Весной этого года оно разделилось на два лагеря: сторонников и противников Драчева, Тарасов поддерживал действующего главу организации, но тот в итоге добровольно оставил свой пост за день до выборов. Новым президентом СБР на безальтернативной основе был избран Виктор Майгуров, который состоял в правлении и был в числе оппонентов Драчева.
В марте 2019 года СБР сообщил, что из десяти членов правления зарплату получает только Майгуров, поскольку это было его основным местом работы. В организации он отвечал за международные отношения.