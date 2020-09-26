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13:22 (мск), источник: ТАСС

Сергей Тарасов требует от Союза биатлонистов России выплатить ему 3,5 млн рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1994 года Сергей Тарасов требует от Союза биатлонистов России (СБР) выплатить ему 3,5 млн рублей за работу в качестве члена правления организации. Об этом сообщил источник ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель Тарасова на днях уведомил СБР, что организация должна погасить перед его клиентом долг по зарплате из расчета, что в месяц за работу на посту члена правления федерации он должен был получать 250 тыс. рублей. Соответствующий трудовой договор был подписан Тарасовым и бывшим президентом СБР Владимиром Драчевым. В случае невыполнения требований, бывший член правления может обратиться в суд.

Тарасов не стал опровергать эту информацию, но от комментариев отказался. «Пусть комментирует тот, кто об этом сообщает. Я об этом говорить не хочу», — сказал он ТАСС.

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Тарасов покинул СБР в середине июля. Он не стал участвовать во внеочередных выборах руководства организации, которые должны были помочь преодолеть раскол внутри правления. Весной этого года оно разделилось на два лагеря: сторонников и противников Драчева, Тарасов поддерживал действующего главу организации, но тот в итоге добровольно оставил свой пост за день до выборов. Новым президентом СБР на безальтернативной основе был избран Виктор Майгуров, который состоял в правлении и был в числе оппонентов Драчева.

В марте 2019 года СБР сообщил, что из десяти членов правления зарплату получает только Майгуров, поскольку это было его основным местом работы. В организации он отвечал за международные отношения.

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