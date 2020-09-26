Сергей Тарасов требует от Союза биатлонистов России выплатить ему 3,5 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель Тарасова на днях уведомил СБР, что организация должна погасить перед его клиентом долг по зарплате из расчета, что в месяц за работу на посту члена правления федерации он должен был получать 250 тыс. рублей. Соответствующий трудовой договор был подписан Тарасовым и бывшим президентом СБР Владимиром Драчевым. В случае невыполнения требований, бывший член правления может обратиться в суд.

Тарасов не стал опровергать эту информацию, но от комментариев отказался. «Пусть комментирует тот, кто об этом сообщает. Я об этом говорить не хочу», — сказал он ТАСС.

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Тарасов покинул СБР в середине июля. Он не стал участвовать во внеочередных выборах руководства организации, которые должны были помочь преодолеть раскол внутри правления. Весной этого года оно разделилось на два лагеря: сторонников и противников Драчева, Тарасов поддерживал действующего главу организации, но тот в итоге добровольно оставил свой пост за день до выборов. Новым президентом СБР на безальтернативной основе был избран Виктор Майгуров, который состоял в правлении и был в числе оппонентов Драчева.