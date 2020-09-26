Второй этап Кубка мира по биатлону перенесен из Швеции в Финляндию

В изначальном календаре второй этап должен был пройти в Эстерсунде (Швеция). Кубок мира стартует 27 ноября, как и было запланировано.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--24e6ea825100ae7518a0" data-vnd="24e6ea825100ae7518a0" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=24e6ea825100ae7518a0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Работая вместе со всеми заинтересованными сторонами в биатлоне, мы смогли найти решения, которые ставят во главу угла здоровье нашей биатлонной семьи и в то же время максимально увеличивают количество проводимых мероприятий, — сказал президент IBU Олле Далин. — Мы считаем, что разработанный нами план достиг этого. Мы сохранили такое же количество мероприятий Кубка мира в первом триместре и обеспечили, чтобы международные соревнования в следующем сезоне прошли на всех уровнях биатлона. Нашим спортсменам и болельщикам есть, чего ждать».

Третий и четвертый этапы состоятся в австрийском Хохфильцене, четвертый этап изначально планировалось провести во Франции. Такие решения были приняты для того, чтобы минимизировать количество поездок спортсменов с целью защиты здоровья участников соревнований.