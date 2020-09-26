Второй этап Кубка мира по биатлону перенесен из Швеции в Финляндию
ТАСС, 26 сентября. Первый и второй этапы Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 пройдут в финском Контиолахти. Об этом сообщает
ТАСС, 26 сентября. Первый и второй этапы Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 пройдут в финском Контиолахти. Об этом сообщает
В изначальном календаре второй этап должен был пройти в Эстерсунде (Швеция). Кубок мира стартует 27 ноября, как и было запланировано.
«Работая вместе со всеми заинтересованными сторонами в биатлоне, мы смогли найти решения, которые ставят во главу угла здоровье нашей биатлонной семьи и в то же время максимально увеличивают количество проводимых мероприятий, — сказал президент IBU Олле Далин. — Мы считаем, что разработанный нами план достиг этого. Мы сохранили такое же количество мероприятий Кубка мира в первом триместре и обеспечили, чтобы международные соревнования в следующем сезоне прошли на всех уровнях биатлона. Нашим спортсменам и болельщикам есть, чего ждать».
Третий и четвертый этапы состоятся в австрийском Хохфильцене, четвертый этап изначально планировалось провести во Франции. Такие решения были приняты для того, чтобы минимизировать количество поездок спортсменов с целью защиты здоровья участников соревнований.
IBU подтвердил, что чемпионат мира состоится в назначенные ранее сроки — с 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения). Расписание Кубка мира на январь 2021 года будет принято в октябре 2020 года, на февраль и март — в ноябре.