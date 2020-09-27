Определились победители чемпионата Беларуси по летнему биатлону в гонках преследования

В гонке преследования у женщин не было равных Елене Кручинкиной.

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Допустив два промаха на четырех огневых рубежах она показала на финише время 32 мин. 45,8 сек. Серебряная медалистка состязаний в РЦОП «Раубичи» Динара Алимбекова была неточна шесть раз и уступила на финише победительнице 8,8 сек.

Почти минуту проиграла Елене Кручинкиной бронзовая медалистка чемпионата- Анна Сола (+56,1 сек.), семь раз не попавшая в цель на стрельбище.