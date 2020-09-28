Брат Пихлера рассказал о его состоянии после сердечного приступа

Источник: РИА "Новости"

65-летнему тренеру стало плохо во время велотренировки в родном для него Рупольдинге, он упал на дорогу и ушиб голову. Сообщалось, что врачи поместили его в искусственную кому. При этом отмечалось, что тренер не получил черепно-мозговых травм.

«Вчера у Вольфганга случился сердечный приступ, — сообщил Клаус. — Он был успешно реанимирован и должен был быть прооперирован. Сегодня проводится дополнительный медицинский осмотр. Мы ждем результатов».

Собеседник агентства отметил, что из-за действующих ограничений в связи с пандемией коронавируса навещать Пихлера может только жена.

Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011—2014 годах он работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду. Под его руководством шведские спортсмены не раз становились призерами и победителями чемпионатов мира и Олимпийских игр.