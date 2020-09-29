Утверждены новые даты проведения этапов Кубка IBU
ТАСС, 29 сентября. Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил расписание Кубка IBU сезона-2020/21. Об этом сообщает
ТАСС, 29 сентября. Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил расписание Кубка IBU сезона-2020/21. Об этом сообщает
В связи с задержкой, вызванной пандемией коронавируса, первый этап состоится с 11 по 17 января в Германии. С целью сократить количество поездок второй этап, который пройдет с 18 по 23 января, будет проведен там же. Также два этапа (с 11 по 14 февраля и с 15 по 21 февраля) примет Словения. Завершаться сезон будет в итальянском Риднау с 8 по 14 марта.
Как и планировалось ранее, чемпионат Европы по биатлону пройдет с 24 по 31 января в Польше.
Как сообщает Inside the Games, исполнительный комитет IBU гарантирует финансовую поддержку организаторам этапов, как тем, кто проведет дополнительные в рамках нового календаря, так и тем, кто не примет гонки Кубка IBU.
Кубок мира нового сезона стартует 28 ноября в Финляндии.