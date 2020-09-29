Утверждены новые даты проведения этапов Кубка IBU

В связи с задержкой, вызванной пандемией коронавируса, первый этап состоится с 11 по 17 января в Германии. С целью сократить количество поездок второй этап, который пройдет с 18 по 23 января, будет проведен там же. Также два этапа (с 11 по 14 февраля и с 15 по 21 февраля) примет Словения. Завершаться сезон будет в итальянском Риднау с 8 по 14 марта.