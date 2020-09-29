Биатлонистка Старых пропустит предстоящий сезон из-за операции на спине

Старых была прооперирована в начале сентября.
«О сезоне речь уже не идет, — сказал Кугаевский. — Реабилитация займет много времени. Я очень благодарен Ирине за эти два сезона совместной работы, благодарен, что поверила мне как тренеру и продолжила карьеру».
«Много было за это время хороших гонок. Где-то на главных стартах не хватало удачи, где-то подводила спина. Но я уверен, что сегодня для нее восстановление здоровья должно быть на первом месте. Продолжать карьеру или посвятить себя воспитанию детей, решать ей самой», — добавил тренер.
Старых 33 года. Перед началом летнего подготовительного периода она была включена в состав сборной России для прохождения централизованной подготовки, однако рецидив травмы спины не позволил ей провести ни одного сбора.