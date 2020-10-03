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15:26 (мск), источник: ТАСС

Королькевич ждет извинений от Драчева после решения по допинговому делу Вилухиной

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший тренер женской сборной России Владимир Королькевич надеется, что экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев извинится перед ним за намеки на его возможную причастность к допинговым нарушениям биатлонисток. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Драчев весной заблокировал приглашение Королькевича в сборную России. Свое решение он, в частности, объяснял тем, что специалист тренировал биатлонисток, которые были причастны к нарушению антидопинговых правил. На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал серебряного призера сочинской Олимпиады Ольгу Вилухину, которую к домашним Играм готовил Королькевич.

«Думаю, это решение — большой плюс для меня и для всей команды. Надеюсь, теперь Драчев найдет в себе силы позвонить мне и извиниться за сказанные им неприятные слова. К чему было ворошить эту историю? У меня же есть аргументы, и я готов предъявить их Драчеву», — сказал Королькевич.

Драчев оставил пост президента СБР в середине июля, когда старшим тренером женской команды России на предстоящий сезон уже был назначен Михаил Шашилов.

Сборную России Королькевич покинул после Игр в Сочи, но вернулся в нее три года спустя по приглашению Александра Кравцова — бывшего президента СБР. «Вся эта история длилась несколько лет. Вспоминается мой последний приход в российскую команду, тогда со стороны руководства вообще цирк был. Меня пригласили, сорвали с места, но история затянулась: решали, буду я тренером или нет. В итоге оставили в команде на вторых ролях, я бы даже сказал, что меня прятали. Это отражалось и на моей психологии, о плодотворной работе говорить было сложно», — рассказал словенский специалист.

Драчев также приписывал Королькевичу историю с дисквалификацией биатлонистки Теи Грегорин, которая была поймана на допинге на Олимпиаде 2010 года. Однако в то время специалист тренировал сборную Словении по лыжным гонкам, с биатлонистками он не работал.

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