Королькевич ждет извинений от Драчева после решения по допинговому делу Вилухиной

Источник: РИА "Новости"

Драчев весной заблокировал приглашение Королькевича в сборную России. Свое решение он, в частности, объяснял тем, что специалист тренировал биатлонисток, которые были причастны к нарушению антидопинговых правил. На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал серебряного призера сочинской Олимпиады Ольгу Вилухину, которую к домашним Играм готовил Королькевич.

«Думаю, это решение — большой плюс для меня и для всей команды. Надеюсь, теперь Драчев найдет в себе силы позвонить мне и извиниться за сказанные им неприятные слова. К чему было ворошить эту историю? У меня же есть аргументы, и я готов предъявить их Драчеву», — сказал Королькевич.

Драчев оставил пост президента СБР в середине июля, когда старшим тренером женской команды России на предстоящий сезон уже был назначен Михаил Шашилов.

Сборную России Королькевич покинул после Игр в Сочи, но вернулся в нее три года спустя по приглашению Александра Кравцова — бывшего президента СБР. «Вся эта история длилась несколько лет. Вспоминается мой последний приход в российскую команду, тогда со стороны руководства вообще цирк был. Меня пригласили, сорвали с места, но история затянулась: решали, буду я тренером или нет. В итоге оставили в команде на вторых ролях, я бы даже сказал, что меня прятали. Это отражалось и на моей психологии, о плодотворной работе говорить было сложно», — рассказал словенский специалист.