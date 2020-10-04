Биатлонист Лапшин начал сбор средств на адвокатов, чтобы оспорить решение об отстранении

Источник: РИА "Новости"

24 сентября Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Лапшина и россиянку Екатерину Глазырину.

«На протяжении более чем 15 лет карьеры я никогда не нарушал антидопинговые правила, я всегда был за чистый спорт и уважал деятельность антидопинговых организаций, — сказал Лапшин. — Могу предположить, что была допущена грубейшая ошибка. Надеюсь, что этот инцидент в ближайшее время решится. Сейчас со мной работают юристы, мы готовим ответ».

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Лапшин отметил, что из-за временного отстранения IBU он лишился всех источников дохода. В связи с этим биатлонист обратился за финансовой помощью к болельщикам, поблагодарив их за поддержку. Спортсмен выразил надежду, что ситуация с отстранением решится в ближайшее время.