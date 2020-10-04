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12:02 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Лапшин начал сбор средств на адвокатов, чтобы оспорить решение об отстранении

ТАСС, 4 октября. Биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, начал сбор средств на адвокатов для оспаривания временного отстранения от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом он рассказал в своем Youtube-канале.

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Источник: РИА "Новости"

24 сентября Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Лапшина и россиянку Екатерину Глазырину.

«На протяжении более чем 15 лет карьеры я никогда не нарушал антидопинговые правила, я всегда был за чистый спорт и уважал деятельность антидопинговых организаций, — сказал Лапшин. — Могу предположить, что была допущена грубейшая ошибка. Надеюсь, что этот инцидент в ближайшее время решится. Сейчас со мной работают юристы, мы готовим ответ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Лапшин отметил, что из-за временного отстранения IBU он лишился всех источников дохода. В связи с этим биатлонист обратился за финансовой помощью к болельщикам, поблагодарив их за поддержку. Спортсмен выразил надежду, что ситуация с отстранением решится в ближайшее время.

Лапшин выступал за сборную России по биатлону до 2017 года. В составе российской команды он дважды становился победителем этапов Кубка мира в эстафете, также в его активе одна серебряная и две бронзовые медали в личных гонках. В марте 2017 года биатлонист принял южнокорейское гражданство и стал выступать за эту страну.

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