Вольфганг Пихлер, перенёсший инфаркт, вышел из комы

Медики отмечают, что специалист находится на пути к выздоровлению. Об этом сообщает Aftonbladet.

Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.