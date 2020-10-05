Вольфганг Пихлер, перенёсший инфаркт, вышел из комы
Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер вышел из комы.
Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер вышел из комы.
Медики отмечают, что специалист находится на пути к выздоровлению. Об этом сообщает Aftonbladet.
Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.
Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев трогательно поддержал Пихлера, пожелав здоровья специалисту.