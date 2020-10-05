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19:08 (мск), источник: ТАСС

IBU представил расписание январских этапов Кубка мира

ТАСС, 5 октября. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание на январские этапы Кубка мира. Расписание опубликовано на официальном сайте организации.

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Немецкий Оберхоф примет два этапа — 4—10 января и 11—17 января. Изначально предполагалось, что второй этап пройдет в другом немецком городе — Рупольдинге, однако из-за нестабильной эпидобстановки IBU решил сократить количество перемещений спортсменов. С 18 по 24 января состоится этап Кубка мира в итальянском Антхольце.

В сентябре IBU сообщал, что первый и второй этапы Кубка мира пройдут в финском Контиолахти, третий и четвертый — в австрийском Хохфильцене. При этом сезон стартует 27 ноября, как и планировалось. Также союз подтвердил, что чемпионат мира состоится в назначенные ранее сроки — с 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения). Расписание Кубка мира на февраль и март 2021 года будет принято в ноябре.

Ранее союз представил обновленное расписание своего второго по значимости турнира — Кубка IBU. Первый этап пройдет с 11 по 17 января в Германии, завершаться сезон будет в итальянском Риднау с 8 по 14 марта.

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