IBU представил расписание январских этапов Кубка мира

Немецкий Оберхоф примет два этапа — 4—10 января и 11—17 января . Изначально предполагалось, что второй этап пройдет в другом немецком городе — Рупольдинге, однако из-за нестабильной эпидобстановки IBU решил сократить количество перемещений спортсменов. С 18 по 24 января состоится этап Кубка мира в итальянском Антхольце.

В сентябре IBU сообщал, что первый и второй этапы Кубка мира пройдут в финском Контиолахти, третий и четвертый — в австрийском Хохфильцене. При этом сезон стартует 27 ноября, как и планировалось. Также союз подтвердил, что чемпионат мира состоится в назначенные ранее сроки — с 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения). Расписание Кубка мира на февраль и март 2021 года будет принято в ноябре.