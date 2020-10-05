IBU представил расписание январских этапов Кубка мира
ТАСС, 5 октября. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание на январские этапы Кубка мира. Расписание опубликовано на официальном сайте организации.
ТАСС, 5 октября. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание на январские этапы Кубка мира. Расписание опубликовано на официальном сайте организации.
Немецкий Оберхоф примет два этапа —
В сентябре IBU сообщал, что первый и второй этапы Кубка мира пройдут в финском Контиолахти, третий и четвертый — в австрийском Хохфильцене. При этом сезон стартует 27 ноября, как и планировалось. Также союз подтвердил, что чемпионат мира состоится в назначенные ранее сроки — с 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения). Расписание Кубка мира на февраль и март 2021 года будет принято в ноябре.
Ранее союз представил обновленное расписание своего второго по значимости турнира — Кубка IBU. Первый этап пройдет с 11 по 17 января в Германии, завершаться сезон будет в итальянском Риднау с 8 по 14 марта.