Зайцева объяснила манипуляции с допинг-пробами любовью к икре

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В суде Зайцева пыталась оправдать повышенный показатель уровня соли в допинг-пробах, взятых у нее на Олимпиаде в Сочи, большим количеством соленой еды в рационе. Она заявила, что в Сочи ела икру и красную рыбу, а иногда — даже соль ложками. В CAS посчитали доводы биатлонистки неубедительными.

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5 июля сообщалось, что в допинг-пробе Зайцевой была обнаружена ДНК мужчины. Судебно-медицинская экспертиза установила, что она принадлежит супругу биатлонистки.