Зайцева объяснила манипуляции с допинг-пробами любовью к икре
Российская биатлонистка Ольга Зайцева объяснила манипуляции с
Российская биатлонистка Ольга Зайцева объяснила манипуляции с
В суде Зайцева пыталась оправдать повышенный показатель уровня соли в
5 июля сообщалось, что в
В конце 2017 года Зайцева, а также Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах и лишены серебра, завоеванного на Играх в Сочи в эстафете по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Обвинение было основано на показаниях бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова. Биатлонистки подали апелляцию в CAS.