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15:28 (мск), источник: Sport24

Сбежавший из России в Корею биатлонист вынужден просить 500 тысяч из-за допинга

Тимофей вынужден собирать 500 тысяч рублей на юристов.

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В конце сентября о себе снова дал знать Григорий Родченков, Ричард Макларен и база данных LIMS. Биатлонная федерация (IBU) успешно провела расследование вместе с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и временно отстранила россиянку Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина, который сейчас выступает за Южную Корею. И если для Глазыриной это второе допинговое дело, у Лапшина тут дебют.

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Экс-россиянин сменил спортивное гражданство еще в 2017 году, когда места в национальной команде ему не нашлось. Переход помог Тимофею даже выступить на Олимпиаде в Пхенчхане, где никого из наших топовых биатлонистов не было. При этом его фамилия тоже была в докладе Макларена, который опубликовали в 2016 году. Там упоминалось о пробах со следами туаминогептана и триметазидина.

В докладе проба Лапшина от 11 июля 2014 года со следами триметазидина была взята на тренировочном сборе.

Препарат чем-то похож на мельдоний — тоже защищает сердце при повышенных нагрузках. Триметазидин расщепляет жиры на глюкозу, которая дает дополнительную энергию. Говорят, что на спортивные результаты он никак не влияет, но запретили его чуть раньше, чем мельдоний. Вот только претензия у ребят из IBU к биатлонисту совсем не из-за этого.

Лапшин выступал в декабре 2013-го на «Ижевской винтовке», где сдал очередную пробу. В докладе Макларена выяснилось, что она якобы содержит следы туаминогептана. Его запретили в 2009 году (разрешен только вне соревнований), потому что он усиливает реакцию, а также физические способности спортсменов. Самое популярное средство с содержанием субстанции — назальный спрей «Ринофлуимуцил». Есть вероятность, что подобным пользовался и Лапшин.

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И у него, кстати, есть шанс отскочить. Прецеденты были. В 2010 году российской хоккеистке Светлане Терентьевой удалось доказать, что спрей использовался для лечения простуды. Она ограничилась выговором. А вот у белорусской велогонщицы Татьяны Шараковой, например, не получилось. Ее забанили на 18 месяцев. В общем, тут все зависит от юристов, на которых сейчас Лапшин объявил краудфандинг (у него приостановили выплату зарплаты). Из 500 тысяч рублей собрано почти 127. Главное, чтобы доказательства были. Семь лет прошло, для некоторых случаев — слишком много.

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