У российских биатлонистов и лыжников не будет проблем с въездом в Финляндию на Кубок мира

Источник: РИА "Новости"

Зимний международный сезон стартует в конце ноября в Финляндии. Биатлонисты первый этап Кубка мира проведут в Контиолахти, лыжники — в Руке (Куусамо).

«Согласован исключительный режим, который гарантирует, что команды смогут въехать в Финляндию. Конечно, при этом они должны будут подчиняться рекомендациям Международного союза биатлонистов по COVID-19. Например, аккредитации командам будут выдаваться только при наличии актуального отрицательного теста на COVID-19», — сообщили в оргкомитете биатлонного этапа.

В оргкомитете этапа в Руке, в свою очередь, отметили, что согласно решению финского правительства въезжающие на территорию страны граждане должны будут иметь отрицательный тест на COVID-19, пройденный в течение предыдущих 72 часов.

«Спустя 72 часа после сдачи отрицательного теста на COVID-19 дорога на Кубок мира будет открыта. Кроме того, протокол Международной федерации лыжного спорта (FIS) позволяет сделать наши соревнования безопасными. Мы уверены, что все команды начнут лыжный сезон в Руке (Куусамо)», — отметили там.