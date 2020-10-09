Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
13:03 (мск), источник: ТАСС

Врачи отмечают хорошее состояние Пихлера после выхода из комы

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер после выхода из искусственной комы находится в хорошей форме. Об этом ТАСС сообщил брат немецкого специалиста Клаус Пихлер.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

28 сентября у 65-летнего Пихлера случился сердечный приступ во время велотренировки в родном для него Рупольдинге. В госпитале врачи ввели его в состояние искусственной комы.

«Несколько дней Вольфганга и правда пришлось держать в искусственной коме, — сказал Клаус Пихлер. — Сейчас его врачи говорят, что он находится в достаточно хорошей форме. Но они не могут сказать, как долго он еще должен оставаться в больнице».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вероятно, ему потребуется время на реабилитацию. Но мы бесконечно рады, что он сейчас на пути к возвращению, пусть это и займет еще некоторое время», — добавил он.

Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011—2014 годах он работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду. Под его руководством шведские спортсмены не раз становились победителями и призерами чемпионатов мира и Олимпийских игр.

После сезона-2018/19 Пихлер завершил тренерскую карьеру и перешел на работу в Олимпийском комитете Швеции.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Есть почва для размышлений. Россия при зрителях проиграла Швеции
Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором в отборе ЧМ-2022
Нежелание бойцов UFC драться с чеченцем Чимаевым объяснили
Худобин: Говорили, что я лентяй, тунеядец и раздолбай
Россия отыграется на Турции: Топ-5 ставок выходных
Молодежная сборная России сыграет в квалификации ЧЕ с эстонцами
Россия — Украина: самый печально известный матч в истории (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь