Врачи отмечают хорошее состояние Пихлера после выхода из комы

28 сентября у 65-летнего Пихлера случился сердечный приступ во время велотренировки в родном для него Рупольдинге. В госпитале врачи ввели его в состояние искусственной комы.
«Несколько дней Вольфганга и правда пришлось держать в искусственной коме, — сказал Клаус Пихлер. — Сейчас его врачи говорят, что он находится в достаточно хорошей форме. Но они не могут сказать, как долго он еще должен оставаться в больнице».
«Вероятно, ему потребуется время на реабилитацию. Но мы бесконечно рады, что он сейчас на пути к возвращению, пусть это и займет еще некоторое время», — добавил он.
Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011—2014 годах он работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду. Под его руководством шведские спортсмены не раз становились победителями и призерами чемпионатов мира и Олимпийских игр.
После сезона-2018/19 Пихлер завершил тренерскую карьеру и перешел на работу в Олимпийском комитете Швеции.