Врачи отмечают хорошее состояние Пихлера после выхода из комы

Источник: РИА "Новости"

28 сентября у 65-летнего Пихлера случился сердечный приступ во время велотренировки в родном для него Рупольдинге. В госпитале врачи ввели его в состояние искусственной комы.

«Несколько дней Вольфганга и правда пришлось держать в искусственной коме, — сказал Клаус Пихлер. — Сейчас его врачи говорят, что он находится в достаточно хорошей форме. Но они не могут сказать, как долго он еще должен оставаться в больнице».

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«Вероятно, ему потребуется время на реабилитацию. Но мы бесконечно рады, что он сейчас на пути к возвращению, пусть это и займет еще некоторое время», — добавил он.

Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011—2014 годах он работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду. Под его руководством шведские спортсмены не раз становились победителями и призерами чемпионатов мира и Олимпийских игр.