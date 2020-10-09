Запрет на использование фтора в биатлоне вступит в силу в сезоне-2021/22

Источник: Спорт РИА Новости

Такое решение связано с тем, чтобы дать больше времени на тестирование устройства для мгновенного определения фторосодержащих веществ на лыжах, которое в настоящий момент находится на стадии разработки.

Рабочая группа IBU совместно с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) стремилась ввести запрет на использование фторсодержащего воска в сезоне-2020/21, но разработка устройства была продлена, поскольку оно требовало дальнейшего тестирования и калибровки. Отмечается, что IBU в новом сезоне разрешит использовать фторсодержащие вещества для улучшения скольжения лыж.