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12 октября, источник: Чемпионат.com

В Беларуси задержали брата олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой

В Беларуси за участие в протестах задержали Никиту Домрачева, брата четырёхкратной чемпионки Олимпийских игр биатлонистки Дарьи Домрачевой.

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Об этом сообщает издание Tut.by.

Сообщается, что Домрачева, который по специальности является архитектором, доставили в ЦИП на Окрестина.

«Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина», — сказала Лариса Домрачева, мама Никиты и Дарьи.

Дарья Домрачева — четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира (2012 и 2013 годы), обладательница Кубка мира сезона-2014/2015, обладательница шести «Малых хрустальных глобусов» Кубка мира по биатлону. Самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках на ОИ. В июне 2018 года объявила о завершении карьеры.

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