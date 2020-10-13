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13:13 (мск), источник: Sport24

Домрачева после избиения брата в Белоруссии: «Бесполезно увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах»

Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева высказалась об общественно-политической ситуации в стране.

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Источник: РИА "Новости"

11 октября по Белоруссии прошли жесткие разгоны и задержания демонстрантов, выступающих против легитимности власти Александра Лукашенко. Одним из пострадавших из-за действий силовиков стал брат прославленной биатлонистки Никита Домрачев, который был избит и задержан.

— Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чье-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведет.

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Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… не важно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы.
Дарья Домрачева

— Пока, очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живем…

Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели — справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова? — написала Домрачева в фейсбуке.

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