Домрачева после избиения брата в Белоруссии: «Бесполезно увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах»
Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева высказалась об
Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева высказалась об
11 октября по Белоруссии прошли жесткие разгоны и задержания демонстрантов, выступающих против легитимности власти Александра Лукашенко. Одним из пострадавших
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Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… не важно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно, твоих,
чьих-тоблизких или нет — все одинаковы.
— Пока, очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу
Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели — справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова? — написала Домрачева в фейсбуке.