«Они думали, что я умер». Вольфганг Пихлер дал первое интервью после инфаркта

Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна, где ему обеспечили должный уход.

«Было очень тяжело. Три дня я был в коме. Но положительным моментом было то, что я в хорошей форме, это помогло.

Сначала никто не знал, что у меня с мозгом, они думали, что я умер. К моей жене пришла полиция и сказала, что я мог умереть, — приводит слова Пихлера SVT.

Специалист отметил, что он находится на пути к выздоровлению.

«Всё в порядке. Всё идёт в правильном направлении. Сегодня я выписываюсь из больницы. Но на следующей неделе я должен лечь в реабилитационный центр, там скажут, что нужно делать дальше. Но выглядит всё неплохо. Мне повезло», — добавил он.