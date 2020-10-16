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09:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слепов пропустил три допинг-теста и ему грозит дисквалификация

Что-то давно мы не слышали о допинговых скандалах в биатлоне.

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Источник: Спорт-Экспресс

Это похоже на какое-то очень плохое кино. Очередному российскому спортсмену светит дисквалификация. Снова за пропуск трех допинг-тестов. Причем не какому-то зеленому новичку. News.ru сообщает, что большие проблемы возникли у Алексея Слепова, которому в декабре стукнет 34.

Подробностей грустной истории пока нет. Хочется верить, что у Слепова есть серьезные аргументы, которые позволят РУСАДА отменить хотя бы один «флажок». Иначе можно подписываться под словами Александра Тихонова, который в интервью все тому же изданию недоумевал: «Сколько эта безголовость может продолжаться?». В последнее время четырехкратный олимпийский чемпион делал много спорных заявлений, но на этот раз спорить с ним невозможно.

Обстоятельства непреодолимой силы

Трижды за год не оказаться в установленное тобой же время в указанном тобой же месте — это просто крах профессионализма.

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Если обобщить, есть три способа докатиться до такого.

Первый — намеренно скрываться, потому что знаешь: если офицеры возьмут пробу, она будет положительной. Это подходит для тех, кто осознанно принимает допинг.

Второй — простая безбашенность и неорганизованность. Это когда спортсмены тупо забывают менять данные в системе АДАМС. Или забивают на нее, фактически завершив карьеру, но не объявляя об этом — чтобы оставаться на ставках и получать зарплату.

Наконец, третий — когда реально вмешиваются обстоятельства непреодолимой силы. Например, задержали самолет или что-то случилось со здоровьем. Мо Фара вот один из пропусков объяснял тем, что не слышал звонок в дверь — мол, до его комнаты звук не долетает. Даже экспертизу заказывал.

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Волнует ли кого-нибудь его репутация?

Будем надеяться, у Слепова окажется редкий для России третий вариант. Иначе — это просто какая-то жесть. Не сказать, что для биатлонной сборной потенциальная дисквалификация Алексея — невосполнимая потеря. Больше того, его шансы пробиться на Кубок мира призрачны. Но черная метка под занавес карьеры для спортсмена, который всю жизнь топит за ЗОЖ — как-то очень нелогично и грустно.

Понятно, что три флажка — далеко не тоже самое, что анаболы. И вряд ли к Алексею хоть кто-то будет относиться как к ярому допингисту.

Но такая дисквалификация тоже весьма симптоматична. На флажках погорели наши уже, наверное, во всех видах спорта. Давайте вспоминать: Данил Лысенко в легкой атлетике, Илья Захаров в прыжках в воду, Никита Автанеев в сноуборде, Мария Сотскова — в фигурке, Полина Ковалева в лыжах, а в том же биатлоне была Маргарита Васильева. Это только навскидку.

И если не все, то подавляющее большинство случаев относится ко второму варианту получения трех флажков в нашей иерархии. Что хуже: намеренно принимать допинг и пытаться скрыть это или получить несколько лет за дисквалификации из-за собственной глупости, лени и неорганизованности — решайте сами.

Хочется надеяться, что российские спортсмены когда-нибудь станут внимательны к своей собственной карьере и репутации. Оно того стоит.

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