Слепов пропустил три допинг-теста и ему грозит дисквалификация

Это похоже на
Подробностей грустной истории пока нет. Хочется верить, что у Слепова есть серьезные аргументы, которые позволят РУСАДА отменить хотя бы один «флажок». Иначе можно подписываться под словами Александра Тихонова, который в интервью все тому же изданию недоумевал: «Сколько эта безголовость может продолжаться?». В последнее время четырехкратный олимпийский чемпион делал много спорных заявлений, но на этот раз спорить с ним невозможно.
Трижды за год не оказаться в установленное тобой же время в указанном тобой же месте — это просто крах профессионализма.
Если обобщить, есть три способа докатиться до такого.
Первый — намеренно скрываться, потому что знаешь: если офицеры возьмут пробу, она будет положительной. Это подходит для тех, кто осознанно принимает допинг.
Второй — простая безбашенность и неорганизованность. Это когда спортсмены тупо забывают менять данные в системе АДАМС. Или забивают на нее, фактически завершив карьеру, но не объявляя об этом — чтобы оставаться на ставках и получать зарплату.
Наконец, третий — когда реально вмешиваются обстоятельства непреодолимой силы. Например, задержали самолет или
Будем надеяться, у Слепова окажется редкий для России третий вариант. Иначе — это просто
Но такая дисквалификация тоже весьма симптоматична. На флажках погорели наши уже, наверное, во всех видах спорта. Давайте вспоминать: Данил Лысенко в легкой атлетике, Илья Захаров в прыжках в воду, Никита Автанеев в сноуборде, Мария Сотскова — в фигурке, Полина Ковалева в лыжах, а в том же биатлоне была Маргарита Васильева. Это только навскидку.
И если не все, то подавляющее большинство случаев относится ко второму варианту получения трех флажков в нашей иерархии. Что хуже: намеренно принимать допинг и пытаться скрыть это или получить несколько лет за дисквалификации
Хочется надеяться, что российские спортсмены